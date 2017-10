Pro Evolution Soccer 2014, atac în careul FIFA 14

Ştire online publicată Marţi, 01 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A venit toamna fotbalului digital, în care atât seria Pro Evolution Soccer de la Konami cât și FIFA de la EA își arată colții și se luptă într-o cușcă invizibilă pentru bani și reputație.Anul acesta, FIFA 14 va lansa două versiuni principale: una de generație viitoare, disponibilă din noiembrie doar pe consolele Xbox One și PlayStation 4 și una de generație curentă, ce este disponibilă pe PC și consolele ce se găsesc acum pe piață. Pro Evolution Soccer 2014, pe de altă parte, reintră în luptă într-un mod neașteptat: implementează un motor grafic nou-nouț, dezvoltat în principal pentru generația viitoare de titluri Konami și lansează jocul doar pe PC și pe generația curentă de console. Practic, un singur PES se bate de la egal la egal cu ambele versiuni FIFA.În cazul Pro Evolution Soccer 2014, prima impresie este ciudată. Meniul jocului are un design la fel de lipsit de ingeniozitate ca în titlurile precedente. Dacă anul trecut intrarea în joc era sărbătorită prin ritmurile hit-ului „Ai, se eu te pego!“, în PES 2014 jucătorul de fotbal este întâmpinat cu hit-uri clasice precum Nessun Dorma de Giacomo Puccini, marșul triumfal din Aida de Giuseppe Verdi sau Requiem Dires Irae.Joaca pe terenDacă intrăm direct în acțiunea nebună a fotbalului, ne schimbăm impresia despre joc. Primele secunde de meci jucat în PES 2014 sunt o experiență superbă. Motorul grafic Fox Engine face ca jocul să arate și să se miște într-o manieră mai plină de realism decât oricând în anii precedenți. Publicul modelat 3D este îmbrăcat în culorile echipelor favorite, iar împreună cu stadioanele frumos executate crează o senzație de dimensiune și realism cum nu au mai fost văzute în serie. Animațiile jucătorilor au fost refăcute de așa manieră încât întreaga experiență să pară mult mai aproape de realitatea de pe terenul de fotbal.Controlul mingii a fost de asemenea îmbunătățit, iar pasele și șuturile sunt acum pline de viață și trimise în mod inteligent, ceea ce din punctul meu de vedere constituie o îmbunătățire majoră față de PES 2013. Mingea în sine este un obiect de sine stătător, cu o fizică mai bine implementată decât în jocurile anterioare.Inteligență artificială îmbunătățităAI-ul din PES 2014 este unul bine executat, fără probleme uriașe. Există însă anumite momente în care destinatarii paselor stau pe loc așteptând pasa, fără să sesizeze intenția unui adversar de a o intercepta. Pe de altă parte există și îmbunătățiri, una dintre cele mai mari fiind aceea că acum jucătorii care nu sunt sub controlul direct al jucătorului au voința să se întindă după minge de câte ori ar putea să o intercepteze, creând ocazii de contraatac.Jucătorii sunt influențați și de factori psihologici precum pre-siunea jocului în deplasare sau primirea unui gol timpuriu. De exemplu, o echipă este condusă cu 1-0 timp de 60 de minute iar apoi reușește să egaleze, atât echipa cât și suporterii săi vor primi o explozie de voință și energie, ceea ce va duce la preluări mai bune, reușite mai multe la dueluri aeriene și poziționare mai bună pe teren. Pro Evolution Soccer 2014 păstrează și complexitatea adusă de jocurile anterioare din serie. Prin apăsarea butoanelor potrivite există posibilitatea de a alege direcția în care un anumit coechi-pier să alerge pentru a se demarca.Există o multitudine de alte comenzi ce pot oferi un avantaj tactic, iar majoritatea pot fi exersate prin intermediul centrului de training, o secțiune a jocului care încearcă să explice în mod interactiv cum se execută comenzile avansate. Din păcate, acest mod de învățare este executat la fel ca în jocul anterior și poate scoate peri albi chiar și celuimai răbdător dintre jucători din cauza modului cam stângaci de explicare.Meciul pentru licențeAgresivitatea cu care EA achiziționează licențe exclusive ale echipelor de fotbal, ligilor și stadioanelor importante îi de-termină pe japonezii de la Konami să recurgă an de an la denumiri fictive, iar acest lucru îi poate ține departe pe unii jucători pasionați, în pofida faptului că PES deține totuși licența UEFA Champions League. Din fericire, majoritatea opțiunilor de editare a echipelor au rămas intacte sau au fost îmbunătățite, așa că oricine poate înlocui denumirile și simbolurile fictive cu unele reale. Partea mai puțin bună este că în acest an editorul de stadioane a dispărut complet din joc, se pare că tot din cauza unor licențe EA.În concluzie, sub interfața urâtă a meniurilor și sub lipsa acută de licențe oficiale stă să fie descoperit un joc de fotbal foarte bun, care se poate bate cu FIFA din punctul de vedere al gameplay-ului. Din păcate, pachetul complet contează în ochii multor jucători, iar asta înseamnă că, deși PES merge în direcția potrivită, încă nu a ajuns la nivelul de produs bine pus la punct pe care îl promovează FIFA și probabil va rămâne în urmă pentru încă un an.