Prinţesa Grace din Monaco, cea mai scumpă stradă din lume

Prințesa Grace din Monaco, cea mai scumpă stradă din lume

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Aleea Heracleea. Tomis Nord. Vedere la blocuri mici și gri. Apropiere de parcul Tăbăcăriei, de mall și de plajă. Mulți pomi, mulți câini, tomberoane de gunoi. Asfalt. Un metru pătrat de apartament decent costă cel mult 1.000 euro. Poate și mai mult, în blocurile cu zece etaje, dar și mai puțin, în cele cu patru etaje. Strada Prințesa Grace. Monaco. Vedere la plajă. Palmieri. Paradis fiscal. Curățenie. Un metru pătrat costă 9.650 lire sterline. Strada Severn. Hong Kong. Vedere la port. Mai multe diguri. Un metru pătrat costă 6.090 lire sterline. Fifth Avenue. New York. Magazine de lux, toate brandurile din lume. Apartamente imense, vecini celebri. Metrul pătrat costă 4.080 lire sterline. După cum ați înțeles, e vorba de un top, realizat de… de… The Times!!! Contrar așteptărilor, nu e un top al celor de la Forbes. Dacă ar fi fost al lor, strada Grădinile Palatului Kensington din Londra, unde metrul pătrat costă 3.910 lire sterline, ar fi fost pe primul loc (Forbes loves London, ce să-i faci?). Oricum, aici lista de așteptare la cumpărarea de proprietăți se întinde pe câteva milenii. Felicitări britanicilor de la The Times pentru obiectivitate. Pe locul cinci, din nefericire, se află strada Montaigne din Paris (FRANȚA… L). Este vorba de bulevardul modei, unde prețul locuințelor ajunge la 2.470 lire/metru pătrat. Pe locul șase se clasează strada Ostozhenka din Moscova (2.030 lire sterline/mp), urmată de strada Suvretta din St. Moritz (1.930 lire sterline/mp). De-abia pe locul opt apare și strada Carolwood din Beverly Hills (1.520 lire sterline/mp), urmată de strada Wolseley din Sydney (1.420 lire sterline/mp). Ultimul loc este ocupat de strada Altarmount din Mumbai (1.270 lire/mp), ocupată de numeroase vedete din filmele indiene. Pe locul 43.034 apare și bulevardul I.C. Brătianu.