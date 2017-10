Prince of Persia: The Forgotten Sands - de sâmbătă, în România

Ştire online publicată Vineri, 11 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ubisoft a anunțat lansarea oficială în România a jocului Prince of Persia: The Forgotten Sands pentru PC, Xbox 360, PlayStation 3 și PSP, informează Hit.ro. Aceasta va avea loc sâmbătă, 12 iunie în sediul magazinului online CEL.ro. În cadrul evenimentului de lansare va avea loc prezentarea completă a jocului și vor fi detaliate atât povestea Prince of Persia: The Forgotten Sands, cât și noile mecanisme de gameplay sau planurile referitoare la viitorul seriei. Noul titlu Ubisoft va putea fi testat, în cadrul evenimentului de lansare, atât pe PC cât și pe console, participanții la eveniment având posibilitatea să câștige o placă de bază Intel DX58SO și alte simboluri ale jocului Prince of Persia: The Forgotten Sands. Jocul a fost lansat deja în America de Nord pe 18 mai anul acesta, iar în Europa a ajuns pe 20 mai. Chiar dacă în România apare cu o lună mai târziu, cei de la Ubisoft se așteaptă probabil la o audiență mare la lansarea noului joc Prince of Persia: The Forgotten Sands.