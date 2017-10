Ole!

Primul taur clonat este gata de coridă

După 300 de ani în care toreadorii din Spania au înfruntat descendenți direcți ai unei linii genealogice fe-roce, anul 2010 aduce o față nouă în centrul arenei. Nu-i vorba de tauri impor-tați, ci de primul animal clonat, pe nu-mele său Got, creat în laborator de o echipă de cercetători ai Fundației de In-vestigații Veterinare (FIV) din Valencia. Got s-a născut pe 18 mai, anul cu-rent, dintr-o mamă surogat, o vacă albă-neagră din rasa Frisian, și deja aleargă în voie prin ferma în care locuiește, folosindu-și coarnele de „începător” pentru a se juca cu copiii. ADN-ul său este identic cu cel al lui Vasito, unul dintre cei mai valoroși tauri ai fermei, care a murit în 2009 de bătrânețe. În 2007, echipa de la FIV a recoltat 41 de embrioni identici dintr-o bucată de piele prelevată de pe ceafa lui Vasito. Din 21 de vaci însămânțate, trei au devenit gravide. Primul vițel născut, al cărui sânge s-a potrivit perfect cu cel al mamei-surogat, a fost Got. Al doilea vițel s-a născut prematur și a murit, în timp ce al treilea exemplar este așteptat să se nască în această săptămână. În prezent, cercetători de la Universitatea Newcastle verifică dacă Got este într-adevăr o clonă, rezultatele urmând să fie publicate în prima jumătate a acestei luni. Vestea a băgat în stare de alertă și ONG-urile care luptă pentru protecția animalelor, ele criticând dur lipsa de etică a celor care folosesc proceduri riscante pentru a produce animale de luptă. „Motivul principal este profitul, fără a lua în calcul moartea animalelor rezultate din această procedură ce amintește de Frankenstein”, spune Sonja Van Tichelen, directorul Eurogroup for Animals, potrivit NY Times. În același timp, cei de la FIV susțin că scopul lor este de a asigura numai exemplare valoroase pentru coridă, păstrând astfel calitățile nobile ale acestui sport. Până acum, cercetătorii au cheltuit aproape 40.000 euro în acest proiect. De asemenea, un producător german de echipamente medicale a donat un endoscop de 15.000 euro, folosit în procesul de însămânțare artificială.