Primul pas spre încrederea în semeni - împrumutarea jucăriilor

De cele mai multe ori, pentru un copil este foarte complicat să schimbe jucăriile cu un prieten. A împrumuta mașinuța sau păpușa pe termen mai lung este o situație diferită pentru copil față de a împărți jucăriile în timpul jocului. Și asta pentru că, după cum precizează psihologii, în timpul jocului copilul păstrează un anumit control asupra a ceea ce se întâmplă cu lucrurile sale (el poate urmări ceea ce face prietenul său cu jucăria sa, și se poate opune la anumite utilizări, sau poate să o ia în momentul în care crede el că-i oportun) în timp ce, în cazul împrumutului, el trebuie să accepte să se priveze de jucăria sa și să aibă încredere în celălalt în ceea ce privește utilizarea ei. Ținând cont de dificultatea micuțului de a se situa în timp, el poate estima greșit perioada împrumutului și va crede că va fi privat de jucăria sa foarte mult timp. Pe de altă parte, ceea ce mai complică lucrurile este că pentru cei mici distincția între a împrumuta și a da ceva este încă „neclară”. Psihologii precizează că anumiți copii au tendința de a crede că jucăria pe care o împrumută este, de fapt, dată și că n-o vor mai vedea niciodată. Cele mai multe certuri între cei mici pornesc de la împărțirea jucăriilor De asemenea, se întâmplă foarte frecvent ca micuțul care dorește să schimbe o jucărie dovedește dificultate în a se înțelege cu prietenul său în ceea ce privește jucăriile pe care și le vor schimba. De aici izbucnesc certuri, când unul este refuzat de către celălalt cu privire la cererea care i-a fost adresată. Pe de altă parte, în unele cazuri, situația se complică mai mult din cauza părinților care pun propriile condiții, cum că cel mic nu are voie să dea anumite jucării costisitoare. Astfel de intervenții au loc deoarece valoarea pe care un copil o acordă unei jucării este total diferită de cea a părintelui. Pentru cel mic este mai mult plăcerea pe care o arată jucându-se cu jucăria decât prețul ei, cum este cazul anumitor părinți. În astfel de situații, contribuția părintelui constă în faptul că anumiți copii pot fi convinși că dacă ei vor împrumuta o jucărie aceasta va fi adusă stricată. Este adesea cazul celor care au un frate sau o soră mai mică și care, din experiență, știu că bateriile mașinii electrice s-au pierdut sau s-au consumat, că anumite piese ale unui joc s-au pierdut sau că păpușa nu mai are cap. Din aceste considerente, unii copii reacționează în astfel de cazuri dictând prietenului o mie și una de precauții atunci când împrumută jucăria sau alții refuză total să dea aceste lucruri. Indiferent dacă este plin de dificultăți, psihologii spun că schimbul de jucării este o experiență care poate permite unui copil a învăța multe. Printre altele, cel mic se familiarizează cu anumite noțiuni ale timpului, învață să aibă încredere în alții, să facă alegeri și să negocieze. El profită de toate avantajele atunci când va împrumuta o jucărie. 