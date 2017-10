Primul concurs de gătit la malul mării va avea loc la hotelul Savoy

Ştire online publicată Miercuri, 05 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Turiștii veniți în vacanță pe litoral vor putea să afle trucuri despre cum se poate îmbina un mod de viață sănătos cu o mâncare reușită, ei având posibilitatea să deguste preparatele culinare pregătite de bucătari renumiți. Postul de televiziune cu tematică gastronomică, TV Paprika, și Hello Events organizează primul eveniment de gătit în aer liber la malul mării. Spectacolul se va desfășura sâmbătă, 8 august, începând cu orele 18,30, pe terasa hotelului Savoy din stațiunea Mamaia. Hello Cuisine este un seminar de gătit în aer liber, de tip interactiv, în care publicul are ocazia să asiste la demonstrații culinare, să deguste și să își exprime părerea cu privire la meniurile prezentate. La eveniment, vor fi prezenți maestrul bucătar Horia Vîrlan, care va găti un meniu mediteranean, și alți doi experți în gastronomie. Este vorba despre Adi Gaiu (bucătar la restaurantul „Emir”, Hotelul Best Western Savoy), care va găti preparate libaneze, și Milorad Miloșevic, care va face o demonstrație culinară sârbească. Proiectul Hello Cuisine face parte dintr-o serie de evenimente lunare, ce se vor regăsi în formatul unei emisiuni cu același nume, difuzate în grila de programe a canalului TV, începând din luna august. TV Paprika este cel mai nou canal TV lansat de Chello Central Europe în România și urmărește prin emisiunile sale conservarea tradițiilor culinare și împărtășește telespectatorilor săi, într-o manieră plină de viață, rețete unice și taine din bucătăriile altor țări. Printre cele mai cunoscute emisiuni culinare internaționale amintim: „Bufetul Nigellei” cu Nigella, regina neîncoronată a gătitului, „Cu F de la Fantastic”, cu bine- cunoscutul Gordon Ramsay, dar și producțiile românești „Rețete de vedete” (prezentată de Roxana Iliescu), „Meniul Zilei” (cu bucătarul Nicola) și „Specialitatea bucătarului”.