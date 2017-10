Primele steluţe de mare pentru calitatea plajelor

Primele steluțe de mare pentru calitatea plajelor

Organizația nonguvernamentală Mare Nostrum a acordat primele steluțe operatorilor de plajă, în cadrul campaniei „Plaja mea e mai curată!”. 50 de porțiuni de plajă au intrat în competiție pentru marele premiu, cinci steluțe, însă nimeni nu a reușit să acumuleze mai mut de patru stele. Câștigătoare la steluțe, în urma monitorizărilor efectuate timp de șase săptămâni de voluntarii Mare Nostrum, sunt zonele: Olimp II - zona 2, în dreptul hotelului Egreta, Neptun I - terasa Space, Jupiter IV - în dreptul hotelurilor Opal și Capitol, Venus II - hotel Silvia și Perla Venusului, Cordon Venus - Saturn II - plaja Adras, Saturn I - plajele Adras și Diana, Saturn II - plaja Diana - Dig. Toate sectoarele de plajă de mai sus au obținut patru steluțe. La polul opus, porțiunile de plajă Năvodari I, Năvodari III - camping Marina Surf, Năvodari IV - zona dig și tabăra de copii, Năvodari IV - zona camping Pescăresc și Perla Majestic, Cap Aurora III, Eforie Sud III nu au reușit să acumuleze decât o stea. „Din nefericire, niciuna din cele 50 de porțiuni de plajă monitorizate de voluntarii Mare Nostrum nu a reușit să adune mai mult de patru stele”, a declarat Ramona Crângașu, responsabil PR ONG. Faleza se prăbușește în 2 Mai Acordarea steluțelor a fost făcută în funcție de câteva criterii clar stabilite, cum ar fi gradul de curățenie al porțiunilor de plajă, existența modulelor de colectare selectivă, existența toaletelor, a dușurilor și a surselor de apă potabilă, precum și a posturilor de salvamar, cât și a avertismentelor pentru turiști. „În cele șase săptămâni de monitorizare, am constatat că operatorii de plajă și-au îmbunătățit serviciile și calitatea plajei de la o săptămână la alta. De reținut este faptul că orice amânare a deschiderii sezonului estival, așa cum s-a întâmplat și în acest an, precum și amânarea intrării în posesie a porțiunilor de plajă de către operatori a atras după sine o întârziere în pregătirea sectoarelor de plajă pentru turiști. Mare Nostrum va continua monitorizarea plajelor până la finalul sezonului și credem că situația steluțelor se va schimba”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv ONG Mare Nostrum. În urma monitorizării efectuate la finalul săptămânii trecute pe plajele din sudul litoralului românesc, voluntarii au observat cantități semnificative de alge în zona Olimp, partea nordică, dinspre 23 August, Jupiter, Cap Aurora, în special în partea nordică, în zona Hotelului Opal, Venus, Saturn, partea sudică, dinspre Mangalia, 2 Mai și Vama Veche. Drept urmare, ONG Mare Nostrum a trimis o adresă către Direcția Apelor Dobrogea – Litoral (DADL), în care a semnalat problemele identificate în teren. Tot în urma monitorizării, voluntarii Mare Nostrum au mai constatat că în 2 Mai există pericolul prăbușirii unor părți din faleză și nu se poate trece pe plajă. „Reprezentanții DADL au menționat în răspunsul către Mare Nostrum faptul că investițiile în consolidarea malurilor vor fi demarate la începutul anului viitor”, a declarat Ramona Crângașu. Tot în urma campaniei, tinerii voluntari au observat că, la jumătatea sectorului Cordon Venus - Saturn I, există o conductă care varsă în apă o substanță transparentă, ușor gălbuie. „Potrivit răspunsului venit din partea DADL, apa deversată prin acea conductă nu afectează sănătatea oamenilor, în afara faptului că degajă un miros deranjant de sulf”, a adăugat Crângașu. Conducta varsă în mare apele provenite din izvoarele sulfuroase existente în zonă. Monitorizarea plajelor face parte din proiectul Litoral Curat 2009. Proiectul se află la cea de-a cincia ediție și se desfășoară în intervalul iulie-septembrie 2009, pe întreg litoralul românesc. Timp de 12 săptămâni, Caravana „Litoral Curat”, împreună cu voluntarii Mare Nostrum vor vizita stațiunile de pe litoral, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică ale fiecărei săptămâni, pentru a îndemna turiștii să păstreze plaja curată sub sloganul „Dă la coș!”.