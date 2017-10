Primele jucării ale bebeluşului. Recomandări şi criterii de selecţie

Primele jucării ale bebelușului. Recomandări și criterii de selecție

Ştire online publicată Miercuri, 18 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Primele jucarii ale bebelusului pot fi oferite acestuia inca din perioada de nou-nascut. Chiar daca pare ca bebe nu se poate juca cu ele sau ca sunt inutile in dezvoltarea lui in primele luni de viata, jucariile ajuta bebelusul sa doarma mai bine, ii stimuleaza simturile si il calmeaza din plans atunci cand este agitat.Insa nu orice jucarie este potrivita pentru bebelus in aceasta perioada delicata, cand micutul tau abia se adapteaza mediului inconjurator si este foarte sensibil la tot ce vede si aude in jur. Iata cateva idei si recomandari facute de jucarii.com privind ceea ce ii poti cumpara copilului in primele luni de viata!Carusel sau jucarii de agatatCaruselul mobil cu zornaitoare de la Fisher Price este una dintre jucariile care atrag atentia bebelusului inca din primele saptamani dupa nastere.Multitudinea de jucarioare pentru patut si plimbare, colorate, agatate deasupra patutului micutului il mentin ocupat in perioadele de veghe. De asemenea, caruselul si jucariile de agatat au si rolul de a-l calma din plans si de a-l linisti atunci cand este speriat.ZornaitoareZornaitoarele precum cele produse de Fisher Price, Tomy sau Simba Toys sunt printre primele jucarii pe care micutul tau le baga "in seama" si pe care este tentat sa le ia in manute, inca de la varste foarte fragede.Jucarii interactive pentru bebelusiAsemenea jucariilor pentru baita, jucariile luminoase, cum este si Lampa Muzicala cu Proiectoare pe Tavan de la Tomy, sunt extrem de agreate de bebelusi inca din primele zile dupa nastere. Luminile multicolore si sunetele melodioase pe care acestea le scot il calmeaza pe bebe atunci cand este agitat si il ajuta sa-si dezvolte mai rapid si mai usor simturile.Toate jucariile interactive pentru bebelusi, cu care micutul intra in contact in primele luni de viata trebuie selectionate cu mare atentie si necesita respectarea unor masuri de siguranta speciale.Asigura-te ca jucariile pe care le oferi bebelusului sunt certificate si avizate de organele competente in domeniu si ca nu contin materiale toxice, care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea micutului tau.Pe masura ce creste, bebe le baga in gurita, le rontaie, iar daca acestea contin substante toxice, exista riscul intoxicarii si al altor probleme de sanatate.Jucariile sigure si de calitate care ajuta bebelusul sa se adapteze mai usor mediului extrauterin in primele luni dupa nastere si sa-si dezvolte simturile se gasesc din abundenta pe site-urile specializate cu jucarii destinate bebelusilor.(sursa:www. Copilul.ro)