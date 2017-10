„Primăvara comunitară” în spaţiul interetnic dobrogean

„Primăvara comunitară” în spațiul interetnic dobrogean

Ajunsă la a opta ediție, „Primăvara comunitară” a reunit, la sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanți ai mai multor comunități etnice din Dobrogea. Evenimentul, organizat de Uniunea Democrată Turcă din România, a pus accent atât pe promovarea, la nivel teoretic, a obiceiurilor de primăvară, prin intermediul unui simpozion, dar și pe etalarea tradițiilor în cadrul unui spectacol multietnic. „Primăvara comunitară” are ca punct de plecare, an de an, sărbătoarea de Nevruz, celebrată de popoarele turcice pe 21 Martie. Reprezentanții Uniunii Democrate Turce din România au ales să raporteze această sărbătoare, care în lumea turcică marchează venirea primăverii, la spațiul multietnic dobrogean, dând astfel evenimentului, la fiecare ediție, o conotație multiculturală. „Primăvara comunitară” a reprezentat și anul acesta o oportunitate pentru participanți de a-și face cunoscute valorile spirituale și culturale. În acest an, la simpozionul ce a avut ca temă „Datini și obiceiuri de primăvară”, au participat pe lângă turci, și tătari și italieni. Profesor Gabriela Barbu de la Palatul Copiilor a susținut, în cadrul simpozionului, o lucrare despre tradițiile românilor la început de primăvară și, cum până la sărbătorile pascale mai sunt doar două săptămâni, vorbitoarea a pus accent și pe obiceiurile de Paști. Anul acesta, paleta participanților a fost completată și cu reprezentanți ai comunității turce din Bulgaria care au adus cu ei, pe lângă mesajul de prietenie al etnicilor turci din țara vecină, și o prezentare a tradițiilor de Nevruz, așa cum s-au păstrat ele, la sud de Dunăre. Lansări de primăvară Lucrările simpozionului de sâmbătă au fost completate de două lansări editoriale. Pliindu-se pe tematica evenimentului, Ghiulten Abdula a adus în atenția participanților lucrarea „Tradiții și obiceiuri de primăvară în lumea turcă: Nevruz și Hîdîrlez”. Apariția, în limba turcă, va beneficia și de o traducere în limba română care va face accesibile informații despre cele două sărbători ale lumii turcice pentru toți cei interesați. Autoarea s-a bucurat de prezența reprezentantului scriitorilor turci din Bulgaria, Ali Bayram, oaspetele făcând și prezentarea oficială a lucrării. Cea de-a doua autoare care a ales să își prezinte lucrările în cadrul evenimentului „Primăvara comunitară” este Fatma Sadîk. Autoare de versuri și proză pentru copii, Fatma Sadîk și-a lansat sâmbătă cartea de povești și povestiri „Răsfățica”, volumul de poezii „Coaja pergamentului”, ambele în limba română, dar și „Arkadașlik ve Sevgi Bađlari”, ultimul fiind un roman pentru copii, în limba turcă. Prezentarea cărților a aparținut profesorilor Emin Emel și Nuredin Ibraim. „Primăvara comunitară” s-a încheiat cu un spectacol interetnic. Au urcat pe scenă reprezentanți ai comunităților turcă, tătară, greacă, rușii-lipoveni din Ghindărești, dar și ansambluri de la Palatul Copiilor, Școala „Ion Creangă”, Liceul Internațional și un altul al aromânilor.