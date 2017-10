Primarul Costineştiului, supărat pe lipsa de civilizaţie a turiştilor

Primarul Costineștiului, supărat pe lipsa de civilizație a turiștilor

„Am avut și zile cu câte 60.000 de turiști. Și, în condițiile astea, a fost foarte dificil să asiguri curățenia, în special pe plajă. Ne luptăm în continuare cu lipsa de civilizație a turiștilor", ne-a spus primarul Costineștiului, Traian Cristea. „Dar a fost un sezon super! Am reînviat tradiția galelor studențești, imaginea stațiunii de ani de zile, și acest lucru a contat foarte mult pentru vinderea locurilor de cazare. De asemenea, recunosc faptul că și transmisiunea în direct pe postul național de televiziune de pe plaja Costinești a adus un important plus de popularitate. A venit lumea special la Costinești ca să vadă vedete de tot felul. Aș estima un grad de ocupare cu aproape 20% mai mult decât anul trecut", ne-a declarat primarul. Traian Cristea ne-a mai declarat că, la Costinești, turismul în propria casă a ridicat ștacheta stațiunii, prin condițiile de cazare și servicii. Dacă hotelurile au ră-mas neschimbate, iar altele noi nu s-au mai construit, în schimb, vilele și casele de vacanță s-au înmulțit într-un ritm incredibil în ultimii ani. Pe străduțele înguste ale stațiunii nu ai loc unde să arunci un ac. Parcările sunt pline și în nicio vară nu s-a putut estima cu exactitate câți turiști sunt în Costinești. Datele oficiale includ doar cazările de la hoteluri și vilele mari, în schimb, pensiunile care au apărut ca ciupercile după ploaie nu declară gradul de ocupare.