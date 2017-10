Prima staţie spaţială gonflabilă poate fi închiriată cu 279 milioane dolari/an

Prima stație spațială gonflabilă poate fi închiriată cu 279 milioane dolari/an

Ştire online publicată Marţi, 15 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În patru ani, compania americană Bigelow Aerospace va lansa prima stație spațială privată, care va fi închiriată companiilor guvernamentale și, cel mai probabil, turiștilor. Principalul atu al stației spațiale BA este habitatul gonflabil. Părți întregi ale stației sunt împachetate în timpul lansării, umflându-se mai apoi când ajung în spațiu. Prima stație va fi asamblată după o serie de lansări consecutive, în 2014. Prima parte, numită Sundancer, va fi trimisă pe orbită fără niciun om. Doi astronauți vor merge apoi cu un „taxi spațial” (n.r. – o rachetă) și se vor lega de Sundancer. Partea centrală a stației va fi trimisă apoi în spațiu și va fi atașată de Sundancer, cu ajutorul celor doi astronauți. Un habitat gonflabil pentru trei persoane se închiriază cu 279 milioane dolari pe an, contractul minim fiind de patru ani. Prețul include transportul spre și dinspre stația spațială a opt persoane pe an. Închirierea unui habitat mai mare, pentru șase persoane, costă 394,5 milioane dolari pe an și include 12 călătorii Terra – Spațiu pe an.