Prima sărbătoare - în 1902

Anul acesta se împlinesc 105 de ani de când a fost serbată pentru prima dată oficial Ziua Marinei la 15 august 1902, cu prilejul cinstirii Sfintei Maria. Atunci, Ziua Marinei a fost marcată la bordul crucișătorului Elisabeta printr-un Te-Deum la care a luat parte și ministrul de Război Dimitrie A. Sturdza, urmat de un banchet și serbarea marinărească propriu-zisă, dată în folosul Palatului Invalizilor. Amploarea sărbătoririi Zilei Marinei a crescut în timp ca urmare a sporirii parcului de nave. Cu acest prilej de mare sărbătoare, peste tot, în porturile de la Dunăre și mare ale țării, prin ceremonialuri tradiționale, prin slujbe de pomenire a eroilor ce-și dormeau somnul de veci în valuri, erau evocate trăinicia vocației românilor pentru îndeletnicirile legate de ape. De la an la an, serbările au sporit în amploare și semnificații. În anul 1911, serbările au fost organizate de Societatea Marinarilor Civili ,,Regina Elisabeta”. În program a fost organizată o excursie pe mare cu vaporul Împăratul Traian și o serată venețiană. În anul 1912, serbarea nautică a fost pusă sub înaltul Patronaj al Majestății Sale Regina Elisabeta. La 15 august 1918, în ultimul an al războiului de Reîntregire a Neamului, la Chilia Veche s-au organizat serbări nautice în folosul orfanilor de război. La 15 august 1928, în prezența membrilor Casei Regale, au fost botezate cele patru hidroavioane ,,Savoia”, sosite la Constanța cu numai câteva zile înainte. La 15 august 1937, pentru prima dată în istoria Marinei Militare Române, Franța, mare prietenă a României, a trimis la Constanța contratorpilorul Vauban, pentru a o reprezenta la serbările Zilei Marinei. Tot atunci, Federația Română de Sporturi Nautice a organizat prima caravană nautică din țară sub numele ,,Caravana Marele Voievod Mihai”, la care au luat parte toate asociațiile sportive nautice civile și militare din țară. La sfârșitul celei de-a doua conflagrații mondiale, în anul 1945, la sărbătoarea marinarilor români au participat membrii Comisiei Aliate de Control, atât la deschiderea expoziției Marinei în localul Subsecretariatului de Stat al Marinei din București, cât și pe Lacul Herăstrău, acolo unde, după oficierea unei slujbe religioase, s-a arborat drapelele României și ale Națiunilor Unite și s-a dat startul serbărilor nautice. Intrând în zona de influență a marelui vecin de la Răsărit, între anii 1949-1953, Ziua Marinei a fost serbată la o dată diferită (ultima duminică din luna iulie), rezumându-se la marcarea Zilei Flotei U. R. S. S. ceremonialul fiind diminuat ca semnificație. În anul 1953, prin Decretul Prezidiului M. A. N. nr. 309/29 august 1953, s-a instituit ,,Ziua Marinei Militare a R.P.R.”, care s-a organizat în prima duminică a lunii august ca ,,sărbătoare militară și populară”. Din anul 1970, la Constanța s-au organizat timp de două săptămâni ,,Serbările Mării”, care culminau cu Ziua Marinei. Concursul de grație și frumusețe ,,Miss Litoral” era una dintre atracțiile publicului. Programul s-a diversificat și au apărut probe noi precum desantul infanteriștilor marini, turnirul bărcilor, ștafeta nautică, parada ambarcațiunilor alegorice, salturile din elicopter, schi nautic, platforme alegorice cu scene din pregătirea pe specialități a marinarilor, acrobații aeriene, Începând cu anul 1990, revenind la vechea tradiție, ziua de 15 august - praznicul Adormirii Maicii Domnului - ocrotitoarea marinarilor, a redevenit oficial Ziua Marinei Române. Maica Domnului veghează întotdeauna asupra Marinei și slujitorilor săi, până la dăruirea totală, după exemplul dat pe deplin când a stat de veghe la picioarele Fiului Său, aflat pe înălțimea Crucii. Tuturor, urarea marinărească BUN CART ÎNAINTE ! Muzeograf Florin Stan ZIUA MARINEI ROMÂNE s-a sărbătorit astfel: 1. 