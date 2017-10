PRIMA REACȚIE A LUI CRISTEA, după cununia Biancăi Drăgușanu

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au căsătorit, ieri, la Starea Civilă a sectorului 3, in cadrul unei ceremonii restrânse. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Adrian Cristea, a avut și el de comentat pe seama căsătoriei civile dintre Victor și roșcată. Fostalistul a scris pe contul său de facebok următorul mesaj: ”I buy women shoes and they use them to walk away from me.... Now i make my own shoes, it's better.” (Le cumpăr femeilor pantofi și ele îi folosesc pentru a mă părăsi... Acum îmi fac eu pantofi, e mai bine!”, potrivit libertatea.ro.