Prima notă a lui bebe

Este prima notă a lui bebe și, de aceea este foarte importantă. E drept, mai mult pentru noi, ca părinți, decât pentru mogâldeața care abia a făcut ochi. Scorul Apgar este însă doar un mod simplu și eficient de a măsura sănătatea nou-născutului și de a determina dacă are nevoie imediată de tratament sau ajutor. Procedeul de stabilire a scorului Apgar a devenit un examen de rutină al fiecărei nașteri, fiind inițiat și numit după medicul anestezist american Virginia Apgar, în 1952. Nou-născutul este evaluat la un minut și apoi la cinci minute după naștere, controlându-se numărul de bătăi al inimii, respirația, tonusul muscular, unele reflexe, culoarea tălpilor și a palmelor. Fiecăruia din acești factori i se acordă un scor între zero și doi, apoi se însumează. Majoritatea nou-născuților au scoruri între șapte și zece și nu necesită ajutor sau tratament imediat. Perfect sănătos de nota 8-10 Un scor perfect, de zece, este o veste minunată pentru proaspeții părinți, dar și unul de opt sau nouă este binevenit. O naștere dificilă, prematură sau cazul în care mama folosește anestezie în timpul nașterii, cum ar fi la operația de cezariană, pot modifica scorul, astfel încât acesta să nu mai reflecte starea reală de sănătate a bebelușului. Adică un nou-născut perfect sănătos, dar adus pe lume prin cezariană poate primi nota nouă. Nou-născuții care dobândesc un scor între opt și zece sunt în condiție excelentă și nu necesită, în general, decât îngrijire postnatală de rutină. Cei care dobândesc un scor între cinci și șapte sunt în condiție bună, dar pot necesita ceva ajutor respirator. Un medic sau asistentă de specialitate pot freca viguros pielea copilașului sau pot pune un prosop cu oxigen sub nări pentru a-l ajuta la o respirație mai adâncă. Nou-născuții care primesc un scor mai mic de cinci se pot afla într-o condiție care necesită acțiuni imediate pentru salvarea vieții, cum ar fi masca de oxigen. Nu prognozează starea viitoare de sănătate a copilului Scorul Apgar nu poate prognoza starea viitoare de sănătate a copilului, deși în trecut s-a crezut că are și aceste valențe. Exista chiar o teorie care sugera că nou-născuții care aveau un scor Apgar scăzut vor întâmpina pe viitor probleme neurologice. Recent s-a demonstrat, însă, că acest lucru nu este real și, dacă dezvoltarea copilului este normală, scorul Apgar nu are nicio incidență asupra stării lui de sănătate viitoare.