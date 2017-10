Prima maşină zburătoare a aterizat la New York

Prima mașină zburătoare a aterizat la New York

Atracția salonului auto de la New York, deschis în perioada 21 – 30 martie, este mașina zburătoare. Automobilul poate fi utilizat atât în mod clasic dar, în caz că proprietarul se grăbește și are suficient loc, poate să deschide aripile și să decoleze. Mașina poate zbura cu circa 200 kilometri/oră. Desigur, prin New York, orice obiect zburător le va trezi locuitorilor oarece amintiri neplăcute. Dar, nici măcar ei nu se pot împotrivi progresului. Felicitări constructorilor, Batman ar fi mândru! În altă ordine de idei și în premieră pentru industria auto din SUA, producătorii prezintă modele eficiente și eco-prietenoase, cum ar fi taxiul care are emisii de dioxid de carbon cu 90% mai mici decât cele ale unui taxi obișnuit.