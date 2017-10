Prima centrală termică ecologică inventată de români atacă piaţa vest-europeană

Prima centrală termică ecologică inventată de români atacă piața vest-europeană

EcoHornet, prima centrală termică ecologică 100% românească are șanse mari să lanseze o nouă modă „verde” în UE. Inventată de frații Aurel și Iuliean Hornet, centrala s-a vândut deja în 50 de exemplare, numai în România. Pentru 2010 însă, cei doi au primit deja o comandă gigant din Germania, pentru 800 de bucăți, care trebuie livrate până la sfârșitul anului. „Fără doar și poate, centrala termică pe peleți de lemn folosește una dintre cele mai bune tehnologii aplicate vreodată pe biomasă granulată. Mai exact, obținem un randament de 92 – 94%, cu mult peste centralele normale, care ajung cu greu la performanțe de 85%”, a precizat, pentru Cuget Liber, Iuliean Hornet. Centrala este complet automatizată și funcționează exact ca o centrală pe gaz, pe baza unui termometru ambiental. Peleții se schimbă o dată pe lună sau chiar o dată pe an, dacă există spațiu suficient de depozitare. Tehnologia „verde” se traduce prin lipsa fumului de ardere – o reducere a emisiilor de CO2 în atmosferă. Nu există nici depuneri de gudron, ceea ce înseamnă că centrala este foarte ușor de întreținut. Cenușa rezultată din arderea peleților se curăță o singură dată pe an și poate fi folosită ca îngrășământ în agricultură. „Este foarte sigură. Nu există risc de explozie sau de incendiu, deci nu trebuie supravegheată constant. Termostatul ambiental face singur toată treaba. Într-un an, o centrală de 20 kW, care acoperă o casă de 200 mp, consumă în jur de 3,5 tone de peleți”, mai spune inventatorul. Anul trecut, o tonă de peleți costa 100 euro. Prețul a mai crescut între timp, ajungând la 138 – 140 euro/tona. În total, costurile anuale variază între 300 și 1.300 euro, în funcție de capacitatea centralei. Performanțele sunt însă extrem de ridicate, motiv pentru care centrala este căutată în statele vest-europene. Pe timp de vară, economiile financiare sunt de 55 – 60% față de consumul de gaze. Pe timp de iarnă, procentul scade ușor, la 35 – 40%. „Prețul unei centrale este de circa 60% din valoarea centralelor care vin de afară. Modelul de 20 kW costă 5.146 euro, fără TVA. Cel de 60 kW ajunge la 7.000 euro. În același timp, o centrală din Austria sau Germania costă cel puțin 18.000 euro”, explică Iuliean Hornet. Potrivit spuselor sale, cercetările pentru dezvoltarea tehnologiei inovatoare au durat patru ani: „Fratele meu s-a ocupat de procesul de ardere, în timp ce eu am conceput partea mecanică a centralei. Cercetarea a fost 100% privată, toate testele fiind făcute la noi acasă”. În prezent, frații Hornet lucrează la un nou proiect, prin care vor să transforme boabele de porumb în combustibil, pentru a intra în forță în zonele rurale.