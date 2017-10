Prima casă… din lemn

Sunt o țintă. Sunt asaltat din toate părțile de reclame imobiliare. Vreau să vând un apartament? Nu pun pe stâlpi un afiș, trebuie să intru pe nu știu ce portal. Am aflat asta de pe un afiș lipit pe un stâlp. Vreau să cumpăr o casă? Nu-mi trebuie beton, avem lemn destul. Am aflat asta de pe alt afiș. Mă îndoiesc că cei care au puterea financiară de a cumpăra case în această perioadă se plimbă creanga pe străduțele Constanței. Concentrarea ofertelor imobiliare pe site-uri specializate nu mă deranjează. Chiar susțin mutarea în spațiul on-line a agențiilor și eliminarea (pe cât posibil) a țepelor. Dar casele din lemn… ei bine, trecând peste faptul că le-aș da foc și aș râde în timp ce ele ard ca niște lumânări supradimensionate, îmi aduc aminte de ce îmi spunea Octavian Ruse, de la Proiect SA: „Aceste case nu au proba timpului. Constructorii promit o durată de viață de 80 – 100 ani, după modelul unor biserici de lemn din străinătate. Tehnic, nu rezistă decât maximum 30 de ani, doar că nu avem niciun caz aici, ca să verificăm”. E clar, casa din lemn este mai ieftină, cu până la 50 – 60%. Ajunge la 50.000 – 60.000 euro, cu tot cu fundație, teren, izolație, instalație electrică, gazon și un pitic de grădină. Casa propriu-zisă, scheletul din lemn, costă între 15.000 și 20.000 euro, adică mai nimic. Arhitecții recomandă achiziționarea unei case de-a gata, întrucât proiectarea unei case din lemn poate fi mai scumpă decât a uneia din beton. De ce? Pentru că trebuie să fii sigur pe fiecare cui, pe fiecare grindă. În caz contrar, la prima furtună te poți trezi că nu mai ai tavan și o să vezi luna din sufragerie, cam cum a văzut-o și tehnicianul de la Cernobâl, când a explodat acoperișul reactorului. Pe lângă prețul mic, avantajul unei case din lemn este rapiditatea cu care poate ateriza în curtea clientului. „Cam în 3 – 4 săptămâni de la primirea comenzii, componentele casei sunt gata. Cu tot cu transportul, în cel mult alte trei săptămâni, casa este gata”, explică Dacian Lombrea, reprezentantul unei firme de profil. Clienții trebuie să mai achite și transportul și montajul, dar pot aștepta ca mai multe case să fie livrate în aceeași regiune, pentru a împărți cheltuielile cu alți proprietari. Ar trebui menționat și faptul că o casă de 100 mp, în valoare de 50.000 euro, trece drept locuință de vacanță, în cel mai bun caz. Să îți faci casă din lemn în Coiciu sau lângă Carrefour este cel puțin ciudat. În schimb, dacă ți-o construiești în creierii munților, atunci demersul tău poate fi caracterizat drept socially acceptable. Chiar dacă sunt încă produse de nișă, constructorii estimează afaceri în creștere, mai ales că prețurile sunt suficient de competitive pentru a se califica în programul „Prima Casă”. Întrebarea care se pune este următoarea. Când vrei o casă nouă, ce alegi: o casă din lemn de 50.000 euro sau un apartament cu două camere, nou-nouț, finisat și încadrat, la același preț? Norocul nostru este că vremea temperat-continentală este destul de indulgentă, comparativ cu ce se întâmplă în SUA, unde americanii sunt nevoiți să construiască 3 – 4 case din lemn pe an, din cauza uraganelor, tornadelor și furtunilor care rad orașe întregi.