Preţuri şi mai mici, după 15 septembrie, pe litoralul românesc

Prețuri și mai mici, după 15 septembrie, pe litoralul românesc

La început de toamnă, mulți turiști, români și străini, vin pe litoralul românesc. Aleg această perioadă pentru că nu vor aglomerație, zgomot, agitație. Pentru ei, concediul înseamnă multă liniște, dar și relaxare și multe plimbări. Nu toți vin toamna la mare pentru că prețurile sunt mai mici, însă le surâde ideea de a plăti la jumătate de preț serviciile de care beneficiază. Stațiunea Mamaia menține prețurile sus și în septembrie Prețurile la cazare au scăzut considerabil, fiind cuprinse între 114 lei cu mic dejun inclus, la un hotel de două stele în stațiunea Mamaia, și 692 de lei la un hotel de cinci stele, în aceeași stațiune. În sudul litoralului, prețurile sunt cu mult mai mici, de la 73 lei la un hotel de două stele în Saturn, la 207 lei pe noapte la un hotel de cinci stele în aceeași stațiune. Dacă doriți cazare de trei stele atunci trebuie să plătiți 192 de lei pentru o cameră dublă și 264 de lei pentru un apartament în stațiunea Mamaia. În stațiunea Jupiter, o cameră la un hotel de trei stele costă între 174 de lei și 198 de lei. Cu mici excepții, prețurile au rămas aceleași ca la începutul sezonului estival, în luna iunie. Doar hotelurile din stațiunea Mamaia au tariful cu 30 de lei mai ridicat la sfârșitul sezonului estival, comparativ cu începutul lui. Prețuri la cazare în regim all inclusive Dacă până acum auzeam de practicarea regimului all inclusiv prin alte țări, hotelierii români își promovează ofertele bazate pe acest concept. Prețurile practicate pe litoralul românesc sunt, în continuare, destul de mari, condițiile fiind cu mult mai slabe decât în alte țări, însă sunt destui turiști care preferă un astfel de pachet. O noapte la un hotel de trei stele în stațiunea Jupiter, în regim all inclusiv, costă 322 de lei pentru o cameră dublă și 380 de lei pentru un apartament. În stațiunea Mamaia, prețurile sunt: 312 lei pentru o cameră single, 432 de lei pentru o cameră dublă și 552 de lei pentru un apartament, toate în regim all inclusive. Dacă doriți pachetul all inclusive la un hotel de cinci stele, atunci trebuie să plătiți 207 lei pentru o cameră simplă, 232 lei pentru o cameră dublă și 696 de lei pentru un apartament, în stațiunea Saturn. Prețurile continuă să scadă Dacă vreți să plătiți și mai puțin, atunci puteți veni pe litoralul românesc după data de 15 septembrie, când pentru ultima dată în acest sezon estival scad prețurile la cazare. Ofertele cuprind fie cazare plus mic dejun, fie cazare în regim all inclusive. Vă puteți caza în sudul litoralului, din 16 septembrie, cu 172 de lei, cameră simplă, la un hotel de cinci stele, cu 198 de lei camera dublă și cu 580 de lei la apartament. Prețurile la hotelul de cinci stele rămân neschimbate până la sfârșitul anului. În Constanța, scoateți din buzunar 195 de lei pentru o noapte la un hotel de trei stele, după data de 16 septembrie. Dacă doriți să vă cazați la patru stele, atunci trebuie să plătiți pentru o noapte 275 de lei pentru o cameră dublă. Apartamentele se închiriază în schimbul sumelor cuprinse între 565 de lei și 845 de lei la hotelurile clasate cu patru stele. Pachetele all inclusive au și ele prețuri mai reduse cu aproximativ 40 de lei față de începutul lunii.