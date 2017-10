Preţuri europene la patru stele, româneşti la două

În stațiunile de pe litoral,

Prețuri europene la patru stele, românești la două

Ştire online publicată Luni, 06 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, ieri, în stațiunile de pe litoralul românesc se aflau 112.143 de turiști. Adunăm încă o jumătate și aflăm totalul trupurilor care se bronzează la soarele mai puțin dogoritor, cu tot cu cei cazați la neamuri sau în gazdă. Cu aproximativ 31.000 locuri de cazare, stațiunea Mamaia este cea mai cunoscută de pe litoral. Actuala perlă a rivierei românești a fost inaugurată în 1906 și a devenit în scurt timp cea mai importantă destinație pentru turiștii din România, dar și din străinătate. Unicitatea ei este dată de dimensiunile stațiunii, și anume lățimea foarte mare a plajei (peste 100 m) și lungimea de peste 8 km. În ultimii ani… de mandat, Mamaia a fost îmbogățită cu fântâni arteziene, palmieri, locuri de promenadă, spații de joacă pentru copii, terenuri sportive, locuri de distracție, dar și noi unități de cazare, așa încât oricât de cârcotași am fi trebuie să-i recunoaștem transformarea. În stațiune sunt peste 60 de hoteluri, dintre care trei sunt de 5 stele, cinci de 4 stele, câteva hoteluri de o stea, majoritatea fiind cele de trei și două stele. Deși alte stațiuni abundă în vile și pensiuni, în Mamaia predomină hotelurile. Chiar dacă sunt de două, trei, patru sau cinci stele, acestea nu duc lipsă de clienți în perioada estivală, dovadă a faptului că, românul, mort copt, trebuie să se laude cu un concediu. Și unde se duc cei mai mulți bani? Pe cazare, firește! Poate de aceea numărul hotelurilor nou construite se află într-o expansiune continuă, asistând cum, sub ochii noștri, Mamaia se va uni, în curând, cu Năvodariul. Cele mai mari prețuri sunt afișate, cum e și normal, la recepția hotelurilor de cinci stele, unde o cameră dublă costă nu mai puțin de 185 de euro, iar un apartament în jur de 290 de euro, în preț fiind incluse și băile cu jacuzzi. Cu prețuri apropiate vin din urmă și hotelurile de patru stele, unde o cameră dublă costă aproximativ 160 de euro și un apartament de lux 240 de euro. Patronii unităților de două sau de trei stele preferă, încă, prețurile românești, afișate la recepție în bancnota națională. 