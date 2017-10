Preţul mediu al apartamentelor noi a scăzut cu 45%, în 2009

Prețul mediu al apartamentelor noi a scăzut cu 45%, în 2009

Ştire online publicată Vineri, 04 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Prețul mediu pe metru pătrat al apartamentelor noi a scăzut în medie cu 45% de la începutul anului, a declarat ieri Vlad Vlăsceanu, directorul Târgului Imobiliar Național (TIMON), eveniment care se desfășoară în aceste zile, în București. „Prețul mediu a scăzut în medie cu 45% din ianuarie. Astfel, la începutul anului 2009, prețul mediu pe metru pătrat pentru locuințele prezente la târg era de 1.400 euro/mp plus TVA. În octombrie, s-a ajuns la un preț mediu mai mic de 900 euro. Acum, prețul mediu al apartamentelor prezentate la TIMON continuă să fie mai mic de 900 euro/mp”, a spus Vlad Vlăsceanu. El a mai spus că, pe diferite tipuri de apartamente, scăderile medii de la începutul anului sunt cuprinse între 20% și 35%. „Dacă vorbim de vile, la începutul lui 2009 aveam o medie de 850 euro/mp, iar la sfârșit de an înregistrăm un preț mediu de circa 500 euro/mp”, a mai spus Vlăsceanu. Pentru 2010, dezvoltatorii se așteaptă ca prețurile să crească în principal din cauza certificatelor energetice: „Există premisele de creștere a prețurilor, respectiv obligativitatea certificatului termic, creșterea TVA, precum și faptul că un apartament care stă foarte mult la vânzare produce dobânzi la bancă, iar proprietarii vor încerca să-și recupereze aceste sume”. Prețurile minime înregistrate la sfârșitul acestui an sunt cele care pot fi suportate de dezvoltatori. „Profitul mediu este de 15 - 20%. O diminuare a prețurilor ar însemna o marjă mai mică de profit ceea ce îi va pune pe proprietari în imposibilitatea de a-și plăti furnizorii și utilitățile. Cine vinde cu 900 euro/mp construit ori nu va finaliza proiectul niciodată, ori locuința este nefuncțională”, mai spun agenții imobiliari.