Preşedintele Congresului tătarilor din întreaga lume, oaspete de seamă al festivalului de la Constanţa

Președintele Congresului tătarilor din întreaga lume, oaspete de seamă al festivalului de la Constanța

Prezent la Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar, președintele Congresului tătarilor din întreaga lume, Refat Ciubarov, a avut amabilitatea de a vorbi, pentru cititorii „Cuget Liber” despre importanța congresului pe care îl conduce, dar și despre festivalul organizat de UDTTMR, an de an, la Constanța. Așa cum ne-a declarat Refat Ciubarov, printre obiectivele congresului pe care îl conduce se numără unificarea comunităților tătărești din întreaga lume în jurul patriei mame, Crimeea, colaborarea dintre tătarii din întreaga lume și mai ales ajutorul pe care și-l pot acorda unii altora. Un alt scop este acela de a contribui la păstrarea tradițiilor, culturii și limbii tătare. În ceea ce privește limba, Ciubarov a declarat că inițiativele congresului de a se ajunge din nou la o limbă unitară, atât în scris cât și vorbită, o limbă scrisă în alfabetul latin și care să fie familiară tătarilor din întreaga lume vor avea foarte curând un final fericit. „În toată această muncă, UDTTMR joacă un rol foarte important pentru că tătarii crimeeni din România și-au păstrat foarte bine și obiceiurile, și limba, și spiritul tătăresc crimeean. Iar pentru ca aceste lucruri să fie trainice, acest festival are un rol foarte important în păstrarea lor. De asemenea schimbul de experiență care are loc în cadrul acestui festival, unde se întâlnesc tătari din mai multe colțuri ale lumii este deosebit de important din punct de vedere cultural”, a declarat Ciubarov. Liderul tătarilor a ținut să vorbească și despre relațiile strânse pe care tătarii din Crimeea, e au cu cei din România, dar și să își exprime admirația față de comunitatea de aici care, în ciuda faptului că trăiește alături de multe alte minorități etnice, și-a păstrat spiritul tătăresc crimeean.