Preşedintele Băsescu pune burta pe carte

Președintele Băsescu pune burta pe carte

Ieri dimineață, la Constanța, președintele Traian Băsescu s-a înscris la Centrul de Perfecționare pentru Personalul din Marina Civilă la un curs intensiv pentru reînnoirea brevetului de comandant de navă. Șeful statului s-a prezentat la Ceronav în jurul orei 10.30 și a rămas în instituție mai bine de o oră. În acest răstimp și-a achitat taxa de școlarizare, în valoare de 1.175 de lei, și a stabilit împreună cu conducerea centrului un orar conve-nabil pentru participarea la cursuri. „Astăzi (n.r. ieri) este prima zi de curs. Deocamdată am făcut acomodarea cu simulatorul de tancuri și voi merge și la simulatorul de navigație. Este imposibil să particip la programul pe care îl are centrul și am discutat cu conducerea o soluție în care să parcurg materia și să am o frecvență cât se poate de ridicată. Există și disponibilitatea ca lectorii să-și ajusteze programul pentru mine", a declarat președintele Traian Băsescu. Cu un teanc de manuale în brațe, el s-a angajat că își va face timp să învețe pentru examenul scris de vineri, 25 august, și va face naveta București-Constanța toată săptămâna pentru a putea veni la școală. După spusele sale, brevetul de comandant de navă i-a expirat anul trecut, dar nu a avut timp să se ocupe să-l reînnoiască. Conform legislației în vigoare, posesorul unui brevet îl poate reînnoi fie navigând, fie urmând cursul de perfecționare. „Nu intenționez să mă apuc iar de navigat, dar îmi dă o stare de confort realitatea unui brevet valabil. Nici nu îmi este dor de mare, mai ales că tot week-endul trecut am stat pe mare și am condus o șalupă patru-cinci ore pe zi", a mai adăugat șeful statului.