Premiul „Mehmet Niyazi“, un trofeu pentru toţi literaţii care scriu despre tătari

Premiul „Mehmet Niyazi“, un trofeu pentru toți literații care scriu despre tătari

La începutul acestui an, deputatul tătar Aledin Amet a depus la Camera Deputaților un proiect de lege pentru instituirea unui premiu care să poarte numele poetului, ziaristului și pedagogului tătar Mehmet Niyazi. Proiectul a trecut de curând și de comisia de fond, respectiv cea de cultură din cadrul camerei, dar cu un amendament binevenit, după cum ne-a declarat și deputatul constănțean. Dacă inițial se menționa că premiul va fi acordat scriitorilor de limba tătară, amendamentul prevede ca la premiul pentru literatură „Mehmet Niyazi“ să poată accede și scriitori de alte etnii, dar care scriu despre cultura și civilizația tătarilor. Inițiativa legislativă va intra pe ordinea de zi a primei ședințe de plen, iar deputatul Amet are încredere că ea va deveni foarte curând și lege. Premiul va fi acordat în fiecare an, pe data de 30 noiembrie, dată la care se presupune că s-a născut Mehmet Niyazi. Cum viitoarea ședință de plen nu va avea loc până la această dată, premiul va fi acordat anul acesta, în premieră, cu ocazia Zilei Tătarilor din România, respectiv la data de 13 decembrie, în cadrul manifestărilor organizate cu acest prilej de UDTTMR Medgidia, orașul de care se leagă activitatea poetului și pedagogului tătar Mehmet Niyazi.