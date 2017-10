Premieră în lumea musulmană. O tânără din Turcia a pozat pentru revista Playboy

21 Aprilie 2011

O tânără de 25 de ani din Turcia, stabilită în Germania, a șocat lumea musulmană după ce a pozat pentru revista Playboy, conform Antena3.ro. Tânăra spune că a încercat, astfel, să transmită un mesaj către toate tinerele din Turcia: "Am acceptat propunerea Playboy pentru că mi-am dorit să fiu liberă. Această poză reprezintã eliberarea față de restricțiile din copilărie impuse de familia mea”. Sila Șahin a adăugat că mereu i s-a spus ce să facă, ce să nu facă și că viața nu are sens asa. "Mereu mi s-a spus să nu ies în oraș, să nu mă aranjez și să nu am prieteni bărbați. Mă simt ca Che Guevara, trebuie să fac totul după dorința mea, altfel viața nu are sens pentru mine", a spus modelul. "Am încercat să mă comport așa cum cere ordinea musulmană prea mult timp. Vreau ca aceste poze să fie un îndemn pentru tinerele din Turcia, să le demonstrez că pot trai așa cum își doresc, numai că trebuie să aibă curajul să faca acest pas", a mai spus tânăra. Sila Șahin este prima femeie din Turcia care s-a dezbrăcat pentru Playboy.