Pregătiţi-vă pentru un super party latino, la Bowling Center!

Pregătiți-vă pentru un super party latino, la Bowling Center!

Deși săptămâna abia a început, iar preocupările cotidiene sunt de cu totul altă natură (birou, laptop, ședințe, vânzări, etc.), nu scăpați din vedere nici relaxarea. Când întocmiți programul de divertisment pentru week-end-ul viitor, țineți cont și de show-urile de la Bowling Center, unitate amplasată în incinta City Park Mall. A devenit deja o frumoasă tradiție ca, în fiecare seară de vineri, constănțenii să vină aici, pentru petrecerile latino. „Pentru copii, am pregătit spectacolul latin kids, care începe la ora 20.00. Cei mici pot dansa în voie și, în plus, pot participa la acțiunile de face-painting. Trei ore mai târziu, se dă startul petrecerii în toată regula, pentru tineret și adulți: latin party. Vor fi ore de distracție, voie bună și mișcare, iar cei mai norocoși vor pleca acasă cu premiile oferite la concursurile noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Kelemen, responsabil marketing în cadrul Bowling Center. Parteneri în acest proiect, de promovare a dansului latino, sunt Clubul Sportiv Dino și Adrian Florea. „Îi așteptăm să participe la serile latino pe toți constănțenii. Practic, nu există limită de vârstă. De la 2 la 99 de ani, toată lumea se distrează și dansează cât îi țin picioarele. Nu ai cum să te plictisești”, adaugă Corina.