Pregătirea grădinii pentru primăvară

Ştire online publicată Miercuri, 18 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La venirea primăverii plantele încep să dea din nou viață grădinii dumneavoastră. Pentru un aspect general frumos al grădinii trebuie să aveți grijă ca plantele să primească înainte de sosirea primăverii o atenție sporită. Astfel se vor dezvolta sănătos și va vor zâmbi zilnic sub razele gingașe ale soarelui de primăvară.Iata cateva sfaturi pe care le puteti folosi in gradina, inainte de sosirea primaverii.- Utilizati un filtru din hartie folosit adesea si la prepararea cafelei pentru a acoperi gaurile de scurgere din ghivecele dumneavoastra. Astfel apa se poate scurge si murdaria nu va crea dezordine.- Aveti grija ca atunci cand plantati bulbii, sa marcati cu un bat zonele unde sunt acestia.- Alegeti sa plantati flori colorate pentru a inviora gradina.- Evitati sa plantati aceeasi planta an de an in acelasi loc.- Plantarea pomilor fructiferi cand inca mai este frig afara este recomandata deoarece astfel pomii vor fi feriti de insecte daunatoare si boli.Atentia pe care o acordati gradinii dumneavoastra se va reflecta in aspectul si viabilitatea plantelor care vor creste in armonie in acest spatiu.(sursa:www.gradinamea.ro)