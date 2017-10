Poziţii pentru orgasm exploziv

Poziții pentru orgasm exploziv

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Orgasmul este un deznodamant sexual intens, atat pentru femei cat si pentru barbati. In timp ce aproximativ 98% dintre barbati pot sa atinga orgasmul, doar 64% dintre femei se bucura de acest rezultat intens al unei partide de sex. Motivele celor 36% care ating cu greu orgasmul sunt de ordin psihic, fizic sau organic. Aceasta este o alta poveste, pe care o poti citi in articolul De ce nu am orgasm: 5 motive care iti raspund la intrebare . Avem, insa, si o veste buna: exista pozitii sexuale cu care femeile pot sa ajunga mult mai usor la orgasm, iar barbatii sunt si mai rasfatati decat de obicei, vizual si tactil!Mai jos, iti prezentam un top 10 pozitii pentru orgasm garantat!Mai intai, un secret!Poti ajunge la doua orgasme diferite in acelasi timp daca in timpul sexului te bucuri de doua stimulari diferite, in orice combinatie va place sau va permite pozitia sexuala aleasa: stimulare anala si vaginala/clitoridiana, stimulare vaginala si clitoridiana, stimularea punctului G si a clitorisului, stimularea zonelor erogene si a vaginului.Iata si topul celor 10 pozitii sexuale cu orgasm garantat!1. Pozitia Victoriei - orgasm pentru amandoi, fara indoiala!Practic, este o pozitie a Misionarului reinventata, in care femeia intinde picioarele in forma de V. Pentru cat timp? Pai, pana oboseste! Lasand gluma la o parte, in pozitia Victoriei, penetrarea este maxima, stimularea clitorisului este asigurata de zona pelvina a partenerului, iar contactul vizual direct mareste placerea. Cu putin exercitiu, se poate ajunge si la orgasmul dublu pe care l-am mentionat mai sus!2. Pozitia Scoica - flexibilitate si intensitate!Pozitia aceasta cere ceva flexibilitate din partea femeii, insa rezultatul face sa merite orice efort! Ai parte, din nou, de penetrare adanca, de posibilitatea stimularii clitorisului (tu, manual, iar el, cu zona pelvina) plus de contact vizual direct. Cand obosesti, poti sa incerci pozitia Victoriei sau sa te relaxezi in pozitia Misionarului.3. Pozitia Impactului - orgasm vaginal si orgasmul atingerilor!El poate sa impuna ritmul tinandu-si iubita de coapse, dar si ea ii poate sugera intensitatea tragandu-l catre ea sau impingandu-l usor. De ce ai orgasm vaginal cu o astfel de pozitie este usor de inteles, insa trebuie sa stii ca orgasmul atingerilor il simti atunci cand zonele erogene iti sunt intens stimulate. In pozitia Impact, ar fi vorba despre gat, buze, sani, abdomen, solduri, coapse, clitoris. Adaugam un plus de excitatie pentru ca va priviti direct!4. Pozitia Prizonierul - te lasi prinsa?O astfel de pozitie sexuala iti permite nu doar o penetrare intensa, dar iti aduce si un contact fizic extrem de excitant: ideea ca esti pe deplin subjugata dorintei iubitului tau, ca te stapaneste, iar zona lui pelvina se misca pe fesele tale. Este una dintre cele mai excitante pozitii pentru orgasm, insa ca unele femei o refuza, considerand ca este o pozitie sexuala umilitoare. Nimic mai gresit!5. Pozitia Pistonul - orgasm garantat? Putin spus!Inainte sa te gandesti ca pozitia Pistonul este doar o variatiune pe aceeasi tema, iti spunem, pe scurt, care sunt principalele avantaje: contact vizual direct, penetrare adanca, stimularea punctului G, posibilitatea sa schimbi pozitia picioarelor si unghiul de penetrare oricand, posibilitatea unui orgasm simultan/sincronizat. Mai ai nevoie de alte argumente ca sa incerci?(sursa:www.divahair.ro)