Poveste de vară: sezonier la Costineşti

Poveste de vară: sezonier la Costinești

Îl cheamă Florin Moroianu, e din Brăila și, de trei ani, muncește sezonier la Costinești. Vinde înghețată la tonetă. Ieftin, 1 leu doar. Cu vanilie, ciocolată sau zmeură. De zmeură nu mai are, pentru că „e cea mai bună și s-a dat”. „Era de zmeură și vanilie, o vanilie așa de galbenă, cum n-am mai văzut”, ne spune tânărul. De la 8 dimineața până la 8 seara îl găsești la tonetă, aproape de plajă, cu șapca trasă pe cap. Are masă și cazare în Costinești din partea patronului. Zâmbitor, amabil, vorbăreț, ne spune că și-a sărbătorit ziua de naștere pe 6 iulie. E zodia Rac, dar nu crede în horoscop decât atunci când se potrivește cu ce i se întâmplă în ziua respectivă. I-a plăcut foarte mult cadoul primit de la colegii de muncă: o pereche de pantaloni scurți și un tricou. Le poartă cu plăcere și îi sunt de folos. Vede fete frumoase pe plajă în fiecare zi. Se uită, că deh, o privire nu face rău nimănui. Are o prietenă la Brăila, Adriana, cu care e împreună de patru luni și cu care vorbește mult la telefon. Nu vrea s-o înșele, doar se uită: „Nu poți să te uiți numai la ciment…”, spune el, timid. Îi place fotbalul, și joacă tenis de masă cu prietenii, atunci când e acasă, la Brăila. În cluburile din Costinești merge doar când e intrare liberă, ca să nu cheltuiască din puținul strâns. De plajă n-are timp, programul nu-i permite să se bronzeze, dar îi e de ajuns cât stă la soare în fața tonetei. Când nu are clienți și vrea să se odih-nească, se așează câteva minute la terasa de lângă. Abia așteaptă să se întoarcă la Brăila, unde lucrează la o brutărie. Face cornuri, pentru programul „Cornul și laptele”. Are mulți prieteni, cărora le simte lipsa, dar pe care îi va revedea în curând, la finalul sezonului, când se va întoarce acasă. I-ar plăcea s-o cheme pe Adriana la el, să vadă și ea marea, dar nu are unde s-o țină. O să o vadă, totuși, la finalul verii. Nu mai e chiar așa mult.