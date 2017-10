Poţi să mănânci orice cu moderaţie. Mit sau adevăr?

Poți să mănânci orice cu moderație. Mit sau adevăr?

Ştire online publicată Marţi, 23 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci când vrem să slăbim, sfaturile celor din jur sunt nenumărate. De cele mai multe ori, ni se spune să renunțăm ba la zahăr, ba la carne, ba la grăsimi. Dar oare nu putem slăbi mâncând de toate? Ba da! Dar cu moderație. Să mâncăm din tot, dar nu tot.David Ludwig, expert pe probleme de nutriție și obezitate la Harvard Medical School subliniază că ai nevoie de un plan de alimentație care nu se concentrează doar pe cât mănânci, dar și pe ceea ce mănânci. Este inutil să-ți spui că poți să mănânci orice cât timp o faci în cantități moderate.Potrivit unui studiu publicat recent în revista PLOS ONE, persoanele care au consumat o mai mare varietate de ali-mente pe o perioadă de cinci ani au luat în greutate. Pe de altă parte, persoanele care au avut o dietă echilibrată, dar mai puțin diversă, și-au păstrat greutatea sub control.Un alt studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition a constatat că dacă mănânci o varietate mare de dulciuri, snacks-uri, condimente, antreuri și carbohidrați chiar și în cantități moderate, dar o varietate scăzută de legume te îngrași.„Este împotriva a ceea ce auzi tot timpul, dar are sens dacă te gândești la faptul că o dietă bogată în fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe și lactate cu un procent redus de grăsime oferă mai puțină varietate decât dieta occidentală bogată în grăsimi, zaharuri și alimente procesate”, atrage atenția Kelly Pritchett, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietă din SUA.Ține minte: Asta nu înseamnă că nu poți face niciun pas greșit de la o dietă bazată pe alimente sănătoase. Dacă vrei să încerci lucruri noi, fii atentă la ingrediente și la metoda de gătit și nu te îndepărta prea mult de la regimul tău alimentar de zi cu zi. Încearcă să alegi alimente cât mai puțin procesate și organice, ne sfătuiește csid.ro