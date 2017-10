Pot fi reglaţi hormonii în mod natural? Dr. Oz răspunde afirmativ

Pot fi reglați hormonii în mod natural? Dr. Oz răspunde afirmativ

Ştire online publicată Marţi, 28 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Despre hormone se spune că joacă un rol esențial în sănătatea femeii, iar orice dereglare o face să se simtă obosită, să ia în greutate ori să aibă schimbări de atitudine. Dr. Oz te învață cum să ții hormonii sub control, respectând câteva reguli simple. Numeroase studii au arătat că nivelul de magneziu, necesar pentru o funcționare corespunzătoare a sistemului nervos, tensiunii arteriale și nivelului de glucoză din sânge, poate scădea în timpul ciclului menstrual, arată Unica.ro. Cercetătorii susțin că poftele pe care le simți în timpul menstruației sunt cauzate de lipsa acestui mineral pe care îl găsești mai ales în fructele dulci. În loc să mănânci o prăjitură, ia-ți doza de magneziu dintr-un amestec de smochine, trei linguri de semințe de dovleac și ciocolată neagră cu 75% cacao.Spune adio dietelor drasticeCând vor să slăbească peste noapte, multe femei ajung să țină diete drastice, fără să se gândească la consecințe. În momentul în care reduci brusc numărul de calorii, scazi nivelul de hormoni tiroidieni și îți încetinești metabolismul, obligând organismul să își păstreze energie. Rezolva această proglemă, având o alimentație organizată. În 80% din timp, introdu în alimentația ta proteine, carbohidrați din cereale integrale, grăsimi sănătoase și fibre, pentru a menține stabil nivelul hormonal. În restul timpului, permite-ți să iei o gustare precum popcorn sau ciocolată neagră, pentru a-ți satisface papilele gustative și a stimula periodic hormonii tiroidei.Renunță la cafeaCafeaua consumată în mod regulat dimineața trimite semnale la creier și îți stimulează restul corpului: îți micșorează vasele de sânge, îți face inima să bată mai repede și îți contractă mușchii. În plus, cafeina crește nivelul de cortizol, hormonul stresului. Încearcă să renunți la cafea, înlocuind-o cu un ceai de cicoare, care are un gust asemănător, dar nu conține cafeină.Menține răcoare în camerăAtunci când sari peste orele de somn sau pur și simplu nu reușești să adormi, organismul tău produce prea puțină leptina, un hormon necesar pentru apetit și controlul greutății. Pentru a echilibra și a crește nivelul de hormoni care ard grăsimile, încearcă să dormi între șapte și nouă ore pe noapte, într-un mediu răcoros. Pentru a menține o temperatură optimă a corpului, dormi dezbrăcată sau cu haine din bumbac, care îți lasă corpul să respire.Ascultă muzicăOrice activitate fizică este bună, iar dacă sari peste ea, nu îți stimulezi inima așa cum ar trebui. Exercițiile intense și moderate ajută la eliberarea de endorfine, moleculele fericirii, care îți îmbunătățesc starea de spirit și îți întăresc sistemul imunitar. Dacă vrei să fii mai motivată, atunci când faci sport, încearcă să asculți muzică în timp ce faci gimnastică. Muzică ajută la eliberarea de serotonină, un neurotransmițător care te face, de asemenea, fericită.