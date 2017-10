Porsche 928 se intoarce

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un numar de inalti oficiali Porsche au declarat sub protectia anonimatului ca producatorul din Stuttgart vrea sa lanseze un GT coupe in 2014-2015 bazat pe urmatorul Panamera. Modelul care ar putea fi denumit 929 este succesorul direct al iconicului 928, urmand sa devina al 5-lea coupe cu motorul dispus frontal din istoria constructorului german.Succesorul lui 928 este modelul cu care Porsche doreste sa atace segmentul dominat de Aston Martin DB9, Bentley Continental si Ferrari California, segment care insumeaza peste 10.000 de vanzari pe an. 929 va fi oferit atat in varianta coupe cat si decapotabila."Vom extinde gama Porsche cu derivati ai modelului Panamera, cum ar fi un shooting brake rival pentru viitorul Mercedes-Benz CLS Wagon" declara o sursa din interior. Nu ne mira acest lucru. Citeste mai departe