Politicieni, artişti şi jurnalişti şi-au fript tălpile

La a șasea ediție CUPA VIP la fotbal

Politicieni, artiști și jurnaliști și-au fript tălpile

Week-endul care tocmai s-a încheiat a fost unul bogat în fotbal, atât profesionist, jucat pe gazon, cât și pe nisip, disputat între amatorii de mișcare și saună în aer liber. Sâmbătă și duminică, pe plaja de la Vega, artiști, politicieni și jurnaliști și-au dat întâlnire la „una mică", așa, ca-ntre băieți, pentru a juca fotbal, dar și pentru a oferi un spectacol gratuit oamenilor aflați la mare. Deși temperaturile ridicate nu au fost propice alergării prin soare și pe nisipul fierbinte, concurenții înscriși la Cupa VIP nu au ezitat să intre pe terenul special amenajat și să-și etaleze talentul sportiv. Atracția maximă pentru spectatorii prezenți la evenimentul de pe plajă a constituit-o dansul majoretelor, care, prin unduiri de șolduri și mișcări sexi, au deschis în… forță competiția. Și cum vedetele știm prea bine că nu au venit la mare doar să se distreze, ci și să muncească, la ora prânzului, când era programat startul, mulți dintre artiștii care sâmbătă au participat la deschidere, duminică, au întârziat, lăsându-se așteptați atât de către organizatori, dar mai ales de turiștii aflați pe plaja de la Vega. Printre echipele care au concurat la eveniment s-a numărat cea a artiștilor, politicienilor și câinilor roșii, iar dintre vedetele care au jucat pentru acestea îi amintim pe Aurelian Temișan, Nick, Adrian Minune, Ionuț Voicu. Participant la Cupa VIP, Ionuț, fost membru al trupei RoMania, s-a arătat puțin dezamăgit în ceea ce privește jocul echipei sale de la această ediție. „Este al treilea an când particip la această competiție. În anii precedenți am avut echipe mai bune. Acum am cam pierdut", ne-a declarat Ionuț. În ceea ce privește șederea artistului pe litoral, acesta ne-a mărturisit că sezonul estival s-a cam sfârșit, urmând, după finalul cupei, să plece spre casă. Spectacolele lui vor continua, formația Ion și Patria reluând, în zilele următoare, concertele prin țară.