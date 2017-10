Politică la nivelul solului

Partidele constănțene se laudă în fiecare zi cu filialele lor de cartiere. Liderii politici susțin că prin aceste organizații oamenii au posibilitatea să vorbească cu cineva despre problemele lor. Un exemplu în acest sens este și organizația PNL Constanța, din cartierul Poarta 6. Reprezentanții filialei ne-au explicat care este scopul și activitatea lor în partid. Deși are doar o lună de la înființare, organizația PNL și-a propus să „sensibilizeze opinia publică" prin diferite acțiuni. Unul din membrii liberali din cartier, Mircea Cristian Pricop, a spus că își dorește ca filiala să ia contactul cu cetățenii. El spune că oamenii vin de cele mai multe ori la ei cu probleme legate de administrația locală și sistemul sanitar. „De aceea, la două săptămâni, le punem oamenilor la dispoziție medici care îi consultă, le iau glicemia, sau le răspund la întrebări. În plus, avem și doi consilieri județeni care le acordă oamenilor consultanță, audiență", a continuat Cristian. Întrebat ce nemulțumiri au oamenii din Poarta 6, liberalul a enumerat: „Situația parcului, câinii vagabonzi, mizeria îi deranjează cel mai mult pe locuitorii din Faleză Sud. Ne dorim să existe o deschidere din partea Primăriei pentru soluționarea problemelor. De cele mai multe ori am văzut că oamenii sunt dezorientați, deoarece nu știu cui să se adreseze. În afară de faptul că îi ascultăm și le oferim consultanță nu putem decât să îi apropiem și să fim un intermediar între cetățeni și autoritatea publică. Însă, problemele legate de retrocedări și de cele de ordin imobiliar reprezintă în proporție de 80% cele mai mari nemulțumiri ale cetățenilor", a declarat Mircea Cristian Pricop, membru al filialei.