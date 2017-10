Excursii de o zi pe litoralul Mării Negre

„Poarta celor 40 de virgine“, la Capul Kaliakra

Pentru turiștii care își petrec vacanța la Mangalia sau în stațiunile din sudul litoralului, mai ales pentru cei „motorizați”, o excursie de o zi în Bulgaria poate rămâne o amintire mai mult decât plăcută, iar unul dintre obiectivele aflate la o azvârlitură de băț, ce așteaptă să fie bifate, este Capul Kaliakra. Pentru a ajunge acolo, după ce treceți granița româno-bulgară, trebuie să vă abateți circa 12 kilometri din drumul principal ce leagă Vama Veche de Balcic. Capul Kaliakra se întinde pe doi kilometri în Marea Neagră și are circa 60 de metri înălțime față de nivelul mării, fiind o formațiune de stânci calcaroase. În antichitate, inaccesibilitatea locului a făcut din ea o mare fortăreață, fiind a doua cetate importantă după Tomis. În acea perioadă, se numea Tirisis. Fortăreața a fost succesiv folosită de traci, romani, bizantini și bulgari. Chiar și în prezent, aici se află o unitate militară bulgărească. Legenda spune că, în această fortăreață, și-a adăpostit bogățiile Lysimah, succesorul lui Alexandru cel Mare. vvv În ultimii ani, pe aceste locuri, a fost ridicat un mic muzeu, în care pot fi văzute piese arheologice. De asemenea, s-au păstrat ruinele vechii cetăți, care include poarta prin care se intră dinspre continent, ziduri ale cetății, dar și ruine ale diferitelor clădiri, biserici, băi comune romane și fântâni. Bătrânii povestesc despre un grup de fete bulgare care s-au aruncat în mare, pentru a nu fi capturate și convertite la Islam de către turci. Este probabil cea mai populară legendă, la intrarea în Kaliakra existând și un monument dedicat fecioarelor care s-au aruncat în mare - „Poarta celor 40 de virgine”. vvv O altă legendă se referă la Sfântul Nicolae, patronul pescarilor. Pe când acesta era urmărit de turci, Dumnezeu a făcut să apară pământ sub picioarele sale și, astfel, a putut scăpa. În acest fel, s-ar fi format Capul Kaliakra. În cele din urmă, sfântul a fost capturat, iar în 1983, a fost ridicată o capelă, simbolizând mormântul său. Capul Kaliakra a fost declarat zonă protejată în 1941, având în prezent circa 687 de hectare. De pe mal, pot fi văzuți delfini jucăuși de Marea Neagră, precum și diverse specii de pasări: cormorani, pescăruși etc.