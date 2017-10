PNL îşi va anunţa candidatul la Primăria Constanţa în septembrie

PNL își va anunța candidatul la Primăria Constanța în septembrie

Președintele organizației județene Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a anunțat că viitorul candidat liberal la Primăria municipiului Constanța va fi stabilit în luna septembrie, după efectuarea mai multor sondaje de opinie. „Am comandat un sondaj Gallup deoarece nu ne permitem să luăm o decizie pripită și nu vrem să dezavantajăm pe nimeni. Sunt responsabil să desemnez cel mai bun candidat, drept pentru care nu voi face niciun fel de compromis", a declarat liderul PNL Constanța. Pe de altă parte, vicepreședintele Puiu Hașotti a ținut să precizeze că PNL va avea un candidat propriu la Primăria municipiului Constanța, deoarece „orice partid serios are obligația să-și desemneze cel mai bun candidat". În interiorul partidului și-au anunțat intenția de candida la Primăria Constanța trei persoane: Victor Manea, Ovidiu Cupșa și Mihai Daraban. Ultimul este hotărât însă să se înscrie în competiția electorală de la anul chiar și fără desemnarea și susținerea politică a partidului. În acest sens, vicepreședintele Puiu Hașotti a ținut să precizeze că „nimeni nu poate șantaja PNL". În ceea ce privește ultimele sondaje de opinie, în care propunerile de candidați ale partidului nu depășesc trei procente în preferințele electoratului, liderii liberali nu își fac griji. „Să nu ne ascundem după deget și să recunoaștem că Mazăre are un procent foarte bun și pentru că nu are alți candidați lansați oficial. După ce îl vom desemna, să vedeți cum va crește în sondaj. Cu siguranță, candidatul PNL va fi de turul II. Noi știm să scoatem primari", a declarat Gheorghe Dragomir.