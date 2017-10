Plictiseala dăunează grav sănătăţii

Plictiseala dăunează grav sănătății

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când viața noastră urmează un program monoton, putem cădea ușor pradă plictiselii, deși asta nu este neapărat un lucru negativ. Psihologii cred că privitul în gol la locul de muncă poate contribui la creativitatea unei persoane, pentru că mintea are timp să hoinărească.Însă, monotonia nu afectează doar creativitatea. Ea poate influența și sănătatea, dar în mod negativ. Publicația britanică „Daily Mail“ a trecut în revistă câteva avantaje și dezavantaje ale plictiselii:Mărește riscul infecțiilorMonotonia are aceleași efecte asupra corpului precum stresul. Persoanele care se plictisesc la muncă sunt predispuse la depresii, dureri de cap, oboseală și infecții recurente.SlăbeșteDacă mănânci același fel de mâncare de mai mult de două ori pe săptămână, va deveni o obișnuință și nu va mai părea la fel de gustos. Totuși, nutriționiștii de la Universitățile din Buffalo și Vermont (SUA) sunt de părere că aportul de calorii este mai mic dacă mănânci zilnic același lucru.Te menține în formăNeastâmpărul la birou te poate ajuta să slăbești. Cercetătorii nutriționiști au monitorizat obiceiurile zilnice ale unor femei, atât obeze, cât și slabe. Subiecții slabi, au observat ei, sunt mai neas-tâmpărați, iar atunci când se foiesc, bat din picior sau din degete, ard cu aproxi-mativ 300 de calorii mai mult pe zi.Provoacă depresiiPlictiseala e strâns legată și de stările de apatie. Psihologii au monitorizat stările de spirit ale mai multor persoane, iar rezultatele lor indică faptul că persoanele care se pot concentra asupra unei sarcini sunt, în general, mai fericite decât cele care își lasă mintea să hoinărească.Te face să mănânci nesănătosUnul din patru angajați care stau la birou și se plâng de plictiseală consumă adesea mâncare nesănătoasă, de tip fast-food, sau mănâncă multă ciocolată și bea cafea pentru a-și mai îmbunătăți ziua.Calmează anxietateaPuțină plictiseală poate fi binevenită, mai ales în cazul stresului, este de părere doctorul Esther Priyadharshini, lector senior la University of East Anglia.Antrenează memoriaJackie Andrade, profesoară de psihologie, a analizat cât de ușor memorează 40 de persoane un mesaj telefonic plictisitor de două minute și jumătate. Cei care au mâzgălit pe durata ascultării mesajului au reținut mai bine decât persoanele care au ascultat cu atenție, fără a face altceva.