Plante în baie. De ce nu?

Ştire online publicată Marţi, 11 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Plantele pot decora orice parte a casei. Ele nu trebuie să fie puse doar în colțul din sufragerie, salon sau terasă. Nu, ele pot fi așezate frumos chiar și în baie. Dacă nu te-ai gândit niciodată să pui flori în baie, iată că se poate, scrie clickpentrufemei.ro.Verdeața plantelor vitalizează spațiul și îi dau valoarea încăperii. În plus, lumina scăzută și umiditatea ridicată din baie sunt perfecte pentru multe plante.Gardenia. Este una dintre plantele care preferă umiditatea și lumina intensă, dar razele soarelui nu trebuie să cadă direct pe frunzele plantei. Ea trebuie așezată într-un loc bine aerisit, fără curenți puternici de aer. Vara, trebuie să uzi planta cu apă la temperatura camerei, să-i pui suficient de multă pentru a îmbiba tot pământul din ghiveci. Pulverizează din când în când apă pe frunze, pentru a menține umezeala aerului.Pana cocoșului sau aspidistra elatiorUna dintre puținele plante care preferă întunericul și umiditatea este pana cocoșului. Poate fi ținută cu ușurință în baie. Se udă o dată la 7-10 zile, astfel încât, între două udări, pământul să fie între uscat și umed. În plus, are o rezistență foarte bună.Bambus norocosUna dintre cele mai frumoase plante decorative este bambusul norocos, care rezistă și în baie. Are nevoie de lumină indirectă și poate fi crescută fără pământ în apă. În plus, se folosește și în amenajările feng shui, creând o atmosferă plăcută, cu aer exotic, plin de vibrații pozitive și nu degeaba e considerată o plantă aducătoare de noroc.