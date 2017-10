Plajele litoralului românesc, sufocate de alge

Litoralul românesc se confruntă, în aceste zile, cu un fenomen de înflorire algală de o amploare foarte mare. Cea mai afectată zonă de până acum a fost stațiunea Mamaia, unde au fost colectate aproximativ 100 de tone de alge. În ultimele zile, cantitatea de alge existentă în apropierea malurilor este semnificativă. În plus, lipsa curenților care să aducă algele la mal a făcut dificilă intervenția utilajelor pe care le deține Direcția Apelor Dobrogea - Litoral (DADL). Cu toate acestea, angajații instituției au intervenit cu un utilaj special care adună algele din larg. Stațiunea Mamaia, cea mai afectată de alge Potrivit informațiilor furnizate de Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al DADL, numai miercuri seara au fost strânse 200 de tone de alge: „Zona cea mai afectată a fost stațiunea Mamaia, între Cazino și terasa Azur, de unde am colectat aproximativ 100 de tone de alge”. Întrebat cât mai au de suportat turiștii prezența algelor pe malul mării, reprezentantul DADL a precizat că înflorirea algală este un fenomen natural care are loc atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, astfel că nu poate să aproximeze o perioadă. „În general, sudul litoralului este mai afectat, deși acum ne-am confruntat cu acest fenomen în Mamaia. Echipele noastre vor lucra non-stop pentru redarea plajelor turiștilor”, i-a asigurat Cătălin Anton pe turiști. Pentru a diminua efectele înfloririi algale, DADL a suplimentat numărul de utilaje și echipe de oameni, astfel încât să intervină, seară de seară, pentru a ridica cantitățile de alge depuse pe plaje, trei formațiuni de lucru ale instituției fiind prezente pe litoral. „Ținem să precizăm că prezența masivă a algelor în apa mării, în afară de disconfortul pe care îl provoacă, nu este dăunătoare sănătății turiștilor”, a mai subliniat purtătorul de cuvânt al instituției. Cauzele apariției algelor Eutrofizarea este un fenomen care apare în timpul verii, când la temperaturi ridicate cresc și concentrațiile de nutrienți din apă. Procesul de eutrofizare este cauzat de cantitățile mari de substanțe nutritive prezente în apă, care, în asociere cu diferiți poluanți, au un efect negativ, de reducere a biodiversității. Unul dintre primele semne ale prezenței unei cantități mari de nutrienți este dezvoltarea abundentă a algelor. Cătălin Anton a mai atras atenția asupra faptului că „înflorirea algală masivă poate determina consumarea oxigenului din apă, fapt care poate duce la un fenomen de mortalitate piscicolă”. Temperaturile ridicate anunțate de meteorologi vor aduce și în zilele următoare cantități impresionante de alge, astfel că turiștii nu se vor mai avânta în mare, copiii nu se vor mai juca bucura de castelele de nisip pe care le construiesc pe malul apei. Practic, vacanța poate fi compromisă, cu atât mai mult cu cât materia verde va începe să miroasă, fiind expusă soarelui arzător până seara, când este ridicată de echipele Apelor Române.