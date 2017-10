Petreceri pe cinste în vacanţă la mare

Petreceri pe cinste în vacanță la mare

Ştire online publicată Miercuri, 23 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

DJ-ul italian Rosario Internullo și românul Pagal vor fi gazdele unei noi petreceri organizate sâmbătă de Nights.ro & Love Events în Clubul Gossip din Mamaia. În prezent, Rosario prezintă propria emisiune la radio, în fiecare vineri la One FM. Împreună cu Adrian Eftimie, formează duo-ul 2 Crazy Basards și sunt invitați să mixeze în diverse cluburi din țară și din străinătate. Rosario Internullo s-a născut Sicilia, în 1973 și a început să studieze muzica de la vârsta de 11 ani. Pagal este, la ora actuală, unul dintre cei mai prolifici și apreciați DJ români. Pagal (Andrei Radu Moțoc), s-a născut în București pe 19 octombrie 1978 și s-a simțit atras de muzică încă din liceu, perioadă în care vizita frecvent Budapesta, pentru a participa la concerte rock. Cartea sa de vizită reunește petreceri și evenimente de succes la care a mixat în deschiderea unora dintre cei mai cunoscuți și apreciați DJ mondiali, precum The Chemical Brothers, Nick Warren, Lee Burridge, James Lavelle, Steve Lawler, Deep Dish, Hernan Cattaneo, Dave Seaman, Anthony Pappa, Hybrid, Chris Fortier, Layo & Bushwacka etc.