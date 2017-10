Peste 200 de familii de meşteri populari din România se reunesc la Mamaia

Peste 200 de familii de meșteri populari din România se reunesc la Mamaia

Târgul Meșterilor Populari din România, organizat, tradițional, de Muzeul de Artă Populară Constanța, este cea mai mare manifestare de gen din țară și reunește, în acest an, peste 200 de familii de meșteri. „S-a dus vestea târgului și avem solicitări din ce în ce mai multe. Vânzările au crescut simțitor de la un an la altul și, de aceea, meșterii își pregătesc din timp creațiile care vor fi expuse la Mamaia", ne-a declarat directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, dr. Maria Magiru. Potrivit acesteia, sunt invitate familii de meșteșugari, cu nepoți, părinți, bunici, tocmai pentru a sublinia perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor în aceste familii de meșteșugari. Față de anul trecut, și-au anunțat participarea, în premieră la târgul de la Mamaia, țesătoare din Bucovina, creatori de costume populare din zona Sibiului, iconari din Țara Făgărașului, ceramiști din Transilvania. Astfel, potrivit organizatorilor, târgul acoperă toate genurile creației populare din zonele etnografice ale țării. Vor fi expuse în spațiul generos al piațetei Cazino din Mamaia obiecte din ceramică, lemn, metal, precum și țesături, costume populare, podoabe, icoane de lemn, icoane pe sticlă, măști populare, instrumente populare și tradiționala turtă dulce. Totodată, pentru al doilea an consecutiv, și-au anunțat participarea și arămari din Ardeal. „Aceștia vor expune piesele creatori de etnie rromă. Argintarii vor oferi publicului larg prilejul să asiste la conceperea și finisarea obiectelor expuse, reprezentând, astfel, un punct de atracție al târgului", ne-a declarat Maria Magiru. Dintre exponatele pe care le vor prezenta nu vor lipsi bijuteriile cu pietre semiprețioase și binecunoscutele ibrice din aramă.