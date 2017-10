Peste 20 de grade până la jumătatea lunii noiembrie

Ştire online publicată Miercuri, 02 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Deși ploile acestui început de săptămână ne-au dus pe toți cu gândul că toamna și-a intrat în drepturi, zilele călduroase de vară nu s-au terminat încă. Ne-o spun meteorologii care ne asigură că temperaturile vor urca din nou peste 30 de grade. Astfel, până la 1 decembrie, temperaturile vor fi cu 10-12 grade mai mari decât cele normale, așa încât în luna septembrie am putea avea temperaturi de 30 de grade, în luna octombrie de 25 de grade, iar în prima jumătate a lunii noiembrie de 20 de grade. Abia spre sfârșitul lunii noiembrie, în centrul și nordul țării, temperaturile vor coborî sub minus 10 grade și se va înregistra prima lapoviță din an. „În primele zece zile ale lunii septembrie vom avea temperaturi care pot depăși 30 de grade, mai ales în sudul și sud-estul țării, mai mari decât mediile climatologice”, a precizat Liana Cazacioc, șeful Secției Prognoze de Lungă Durată din Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, în septembrie ar trebui să fie maximum 19 grade, dar vom avea zile cu peste 30 de grade, în octombrie valorile depășesc 25 de grade, față de 13 cât ar fi firesc, iar în noiembrie maxima normală este de 8 grade, în timp ce prognozele anunță și peste 20 de grade. În luna septembrie, în vestul, centrul și nordul țării sunt prognozate ploi importante, zone unde în octombrie vor fi nopți cu valori sub minus 5 grade și îngheț la sol.