Peste 150.000 euro pentru promovarea BitDefender la CEBIT

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

BitDefender a participat pentru al șaptelea an consecutiv cu stand propriu la CEBIT Germania, bugetul alocat promovării în acest an la acest eveniment depășind 150.000 euro, potrivit agora.ro. Cu peste 500.000 de vizitatori la actuala ediție, desfășurată la Hanovra, în perioada 4-9 martie, CEBIT este cel mai mare târg anual din Europa de soluții digitale IT și telecomunicații pentru utilizatorii casnici și corporate. În cadrul evenimentului, peste 30 de reprezentanți ai echipelor BitDefender din Germania, România și SUA au prezentat o nouă linie de soluții de securitate românești dedicată companiilor mici și mijlocii. Cele cinci produse ale suitei oferă funcționalități complete pentru protecția proactivă a stațiilor de lucru și a serverelor și pot fi integrate într-un sistem de management centralizat al securității rețelelor. „Cu noua generație a soluțiilor de securitate dedicată companiilor mici și mijlocii, acestea pot evalua tipul activităților pe care le desfășoară utilizatorii din rețele lor, precum și canalele utilizate pentru desfășurarea acelor activități. De asemenea, managerii IT pot identifica proactiv zonele din care pot veni viitoarele amenințări, asigurând astfel securitatea completă a rețelei”, a declarat Bogdan Dumitru, BitDefender CTO.