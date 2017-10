Pesediştii de la Constanţa sunt „Yes-men” sau fricoşi

Petre Stancă rupe partidul în două:

Pesediștii de la Constanța sunt „Yes-men” sau fricoși

# Vicepreședintele consiliului județean nu mai este de acord cu colegii social-democrați în ceea ce privește obiectul de activitate al SRL-ului, invocând în acest sens principiul descentralizării, dar și rapoartele Curții de Conturi întocmite în urma unor verificări la societatea cu pricina Social-democratul Petre Stancă, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, nu se teme de nimeni și de nimic. „Poate nu știi ce funcție am eu în PSD”, a ținut să-mi spună Stancă în cadrul unei convorbiri telefonice inițiate de însuși vicele de la județ, în urma apariției în cotidianul „Cuget Liber“ de joi, 26 iulie, a articolului de opinie „Jocuri“. Totul a pornit de la ultima ședință de consiliu județean, în cadrul căreia Stancă a făcut notă discordantă cu gruparea pesedistă și s-a declarat, pe față, împotriva continuării reabilitării imobilelor din subordinea administrațiilor locale prin inter-mediul SC Domeniul Public și Privat Județean SRL Constanța. Stancă ne-a declarat că nu mai este de acord ca aceste lucrări să se execute prin SRL, invocând principiul descentralizării, dar și ra-poartele curții de conturi întocmite în urma unor controale la SC Domeniul Public și Privat. Așadar, rapoartele nu tocmai favorabile despre care noi am tot amintit în mai multe articole, nu îi sunt deloc străine social-democratului. Cu toate acestea, nimeni nu le-a adus în discuție până în prezent și nici acum Stancă nu vrea să le comenteze. „Nu mă interesează“, a fost răspunsul lui Stancă la întrebarea: „Au avut loc ceva discuții pe această temă, la partid sau în cadrul consiliului județean?“. Pentru mai multe lămuriri în acest sens, Stancă ne-a îndrumat către președintele CJC, Nicușor Constantinescu. Și asta în situația în care, pe la colțuri, se tot vorbește că însuși Mazăre a luat foc atunci când a intrat în posesia unui astfel de raport, făcându-l cu ou și cu oțet pe mai marele de la județ. Soluții Ce soluții oferă social-democratul pentru imobilele rămase în paragină care, până acum, făceau obiectul de activitate al SRL-ului? „O soluție ai dat-o chiar tu, astăzi“ (n.n. vezi articolul „Alternativă la SRL-ul CJC - Primarii pot aplica pe proiectele Ministerului Culturii pentru reabilitarea căminelor culturale“, din ziarul de vineri, 27 iulie a.c.), mi-a replicat vicepreședintele CJC, făcând trimitere, de fapt, la soluția oferită de liberalul Victor Manea. Este vorba despre accesarea unor programe la ministerele de profil, cum ar fi cazul căminelor culturale. O altă soluție oferită de vicepreședintele CJC constă în alocarea fondurilor necesare către administrațiile locale, la imediata rectificare de buget, astfel încât primarii să se ocupe personal de lucrări. Așadar, Stancă nu mai vrea ca SRL-ul să facă ce-a făcut până acum, dar social-democratul nici nu pledează pentru desființarea societății. Se gândește că aceasta ar putea, eventual, să aibă atribuțiile unei direcții cu probleme administrative în cadrul consiliului județean. „Eu sunt Petre Stancă…“ Referitor la ultimul său vot de blam dat SRL-ului, Stancă a ținut să menționeze: „Sunt un om direct și mi-am spun punctul de vedere. Eu votez cum vreau. Mie nu mi-e teamă. Eu sunt Petre Stancă”. Social-democratul a menționat că dacă vroia, putea să stea în banca lui și să voteze laolaltă cu colegii de partid, căci oricum proiectul nu trecea. „Ce crezi, că eu nu am numărat înainte?“, a mai adăugat Stancă. De ce și de cine nu îi este teamă?! Așa cum am mai spus, de nimeni și de nimic: „Sunt prea stăpân pe situație“, susține social-democratul, care nici nu se gândește să i se pună în spate vreo sancțiune pe linie de partid pentru atitudinea sa contra. După cum susține chiar Stancă, „este o mare diferență“ între el și ceilalți colegi din PSD, despre care acesta spune că sunt fie „Yes-men“, fie le e frică să își spună punctul de vedere și stau în banca lor și de aceea nu au curajul să facă ceea ce a făcut el la ultima ședință. Iar el a subliniat că nu se încadrează în niciuna dintre cele două categorii și, în orice împrejurare, își susține numai punctul său de vedere. Opinia… Așa cum am menționat, telefonul lui Petre Stancă s-a datorat opiniei subsemnatei din ziarul de joi și a avut ca scop punctarea unor aspecte asupra cărora, credea vicele de la județ că eu aș avea nelămuriri. S-a convins însă că avem destul de multe informații în comun care, însă, se spun și ele la momentul potrivit… Două zile la rând, am încercat să dau de social-democrat la telefon, fără nici un rezultat, dar odată ce articolul informativ s-a transformat în opinie, Stancă a găsit el însuși calea de comunicare cu noi. Bine și așa, căci mai bine mai târziu decât niciodată… Am fost atenționată însă că răspunde la telefon „numai pentru probleme importante”. La intimidare sau nu, am aflat de la social-democrat și că, de data aceasta, a ales să mă sune, lucru pe care el nu prea îl face, iar în cazul în care voi continua cu acest mod de abordare, asemănător celui din opinia „Jocuri“, nu va ezita să îmi dea întâlnire pe holurile instanțelor. Mi-a mai recomandat Stancă să citesc celelalte ziare și să îmi însușesc și eu modul de abordare a subiectelor adoptat de colegii de breaslă, îndemn pe care îl declin, însă. Cert e că Stancă a pornit cruciada. Sigur e că social-democratul nu vrea să mai tacă. Și mai convinși suntem de faptul că vicepreședintele consiliului județean știe el ce știe când se declară „prea stăpân pe situație“ și susține că este „un om direct care își spune punctul de vedere“. 