Perle la BAC / Modelul meu este Ilie Năstase... Când l-a supărat cineva, i-a dat-o la temelie!

Ştire online publicată Vineri, 05 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iată câteva dintre cele mai tari perle scrise de elevi la Bacalaureatul din acest an, potrivit stirileprotv.ro:"Eu il iubesc pe Radu Mazare, pentru ca e baiat de viata si e foarte bun in politica. A dus fetele la vot in costum de baie si face Invierea pe plaja. L-am prins odata in club ametit si a dat noroc cu mine, nu s-a jenat"."N-am model ca nu prea citesc. O sa am pana in sesiunea de toamna. Dar cred ca dati alt subiect"."Modelul meu este Ilie Nastase, pentru ca nu ii pasa de gura lumii si s-a insurat de multe ori. Cand l-a suparat cineva i-a dat-o la temelie"."As vrea sa ajung ca Steve Jobs, cel care a descoperit telefonul mobil (nu dau nume) si tableta. Pentru ca a fost inteligent si insistent a facut miliarde de dolari. Pacat ca a murit tanar, eu voi merge mai des pe la doctor. Si poate voi face si eu descoperiri importante, sunt pasionata de tehnologie"."Modelul meu este tatal meu care este preot la parohia mare din centru. Il asculta toata lumea, are un program lejer si venituri bune. Imi plac si Papa Paul si Patriarhul, care fac biserici mari si oamenii sunt fericiti"."Modelul meu de viata sunt eu insumi, lucrez ca ospatar la MAI si sunt foarte mandru. la ora 8 incepe nebunia, cu cafele, ceaiuri si de mancare la majoritatea din unitate"."Nu putem avea imagini poetice, pentru ca textul nu e cu fotografii"."Rolul cratimei este de a ajuta, a usura deplasarea, mersul pe jos...""Rolul verbelor la imperfect e sa ne arate ca lumea asta chiar e imperfecta, poti sa faci tu bine cat poti, sa te duci la biserica, sa-ti faci temele, sa nu minti si tot te calca masina sau faci cancer.""Tipul de perspectiva narativa in Accidentul este una foarte foarte nasoala, daca-mi permiteti sa spun mai modern. Ce accident are o perspectiva vesela?"Unul dintre elevi, nepregătit și cu mari lacune la gramatică a apelat la mila profesorilor, pentru o notă de trecere: "Va rog eu sa-mi DATZI cinci, am probleme acasa nici nu VRETZI sa SHTITZI. FACETZIMI un bine sint amarat".Sursa: www.stirileprotv.roExamenul de Bacalaureat 2013 s-a încheiat vineri, 5 iulie, cu proba scrisă la alegere, la care au participat 6.259 elevi din Prahova înscriși pe listele de Bac 2013. La ieșirea de la ultima probă, la care mulți dintre candidații de la centrul de examinare „Sfântul Apostol Andrei“ din Ploiești au ales Geografia, absolvenții au făcut o avanpremieră a „perlelor“ pe care le vor găsi profesorii în lucrări.O candidată care a ales disciplina Geografie pentru ultimul examen de la Bacaluareat, și-a verificat în fața centrului de examinare răspunsurile date în lucrare, cu unii dintre colegii mai pregătiți.Prima oară a fost extrem de curioasă „Ce stat era ăla micuțu, micuțu, acolo, de pe hartă?“. "Liechtenstein", a informat-o un coleg, Marius Radu, transformat ad-hoc în guru al probei de geografie pentru majoritatea candidaților din „Sfântul Apostol Andrei“. „Auzi, dar ce orașe mai e în Ungaria?“, a continuat colega, dând indicii clare și asupra notei pe care o va obține la limba română. „Debrecen, Gyor, Veszprem“, i-a răspuns din nou colegul.Întrebările au continuat cu dezacorduri și curiozități geografice minute întregi: „Ăia era Subcarpații?“, „Mai era și alți munți în Ungaria?“. Dezamăgită că a răspuns greșit la majoritatea punctelor, a încheiat apoteotic „Auzi, dar la subpunctul ală trei, era Marea Mediterania?“. Fără să-și dea seama unde a greșit, a realizat totuși după ochii mirați ai colegilor că întrebarea a fost prea de tot, așa că și-a luat grațioasă la revedere și a plecat să sărbătorească, la un suc, încheierea Bacalaureatului.Sursa: www.adevarul.ro