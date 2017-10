Perle din armată

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Să nu se audă nici musca ciripind! 2. Dați-mi o bară metalică din lemn!3. Vă doare mâna să bateți trei pași de defilare? 4. Prima impresie pe care mi-am făcut-o când am intrat la voi în dormitor: am rămas cu clanța în ușă. 5. Să nu mai prind un picior de soldat neras în unitate!6. Sunteți un pluton de proști, iar în mijlocul vostru e un bou care zbiară ca un taur și rage ca un măgar! 7. Băi, rahaților, dacă vin la voi, vă mănânc! 8. Când plecați acasă, nu cumva să uitați vreo brichetă aprinsă în dulapuri! 9. Dacă ți se întâmplă să cazi de pe transportor, ori mori, ori rămâi prost. Eu am căzut de trei ori. 10. Lipește călcâiele pe lângă corp! 11. O să vă țin cu ochii în soare până la 12 noaptea!12. O mână criminală a dat cu piciorul în chiuvetă. 13. Ori nu a executat corespunzător ordinul, ori l-a executat necorespunzător!14. Din formație lipsesc trei absenți.15. Închideți geamul, că intră ceața în clasă!16. Să nu vă dați jos din mersul trenurilor! 17. - Soldat, de ce nu ai udat florile?- Nu curge apa, domnule căpitan!- Atunci, fără apă! 18. Împărțiți suprafața în trei jumătăți egale!19. Ce te uiți așa la mine, ca la un bou? Ce, ori nu-i așa? 20. Mi-am schimbat părerea despre voi cu 360 de grade!