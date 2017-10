Pensionarii constănţeni ştiu că Legea pensiilor este o „măsură electorală”

Pensionarii constănțeni știu că Legea pensiilor este o „măsură electorală”

Pensionarii sunt nemulțumiți de veniturile mici și de nivelul de trai, astfel că promulgarea Legii pensiilor a ajuns să fie un subiect din ce în ce mai dezbătut. Mii de pensionari din toată țara au organizat mitinguri și, cu toate acestea, situația lor a rămas neschimbată. Iar acum, meciul de ping pong dintre Băsescu și Guvern cu punctul de pensie pare să-i fi adus la limita răbdării. Președintele Partidul Pensionarilor și al Protecției Sociale din Constanța(PPPS), Marin Măndescu, este tot mai nemulțumit de certurile dintre președinte și guvern pe tema pensiilor: „Pe 16 iunie, am adresat Prefecturii Constanța un memoriu de protest privind o nouă legiferare a pensiilor. Cu o zi înainte, am trimis același memoriu în trei exemplare către președinte, parlament și șeful guvernului". De asemenea, PPPS a cerut mărirea punctului de pensie cu 45%, cota de 5%-10% pentru fondurile de solidaritate socială, dar și acordarea de credite pe termen lung tinerilor pentru construcțiile locuințelor. Cu toate acestea, Marin Măndescu a caracterizat majorarea pensiilor drept o „măsură electorală". El a vorbit și despre contribuția partidelor în creșterea pensiilor. „Măsurile de îmbunătățire a legii pensiilor aparțin PSD-ului, președintelui și guvernului. Ar fi bine, totuși, să se dea Cezarului ce este al Cezarului. Inițiativa de majorare a pensiilor este a democraților. Cu toate acestea, măsura de transpunere în practică aparține guvernului și liberalilor". Președintele PPPS, Marin Măndescu a afirmat că șeful statului a dat dovadă de lipsă de tact în problema promulgării legii pensiei și, de aceea, pensionarii îl vor sancționa: „Președintele Traian Băsescu și-a urcat în cap toți pensionarii și va fi catalogat ca atare. În plus Parlamentul și Guvernul trebuie să se gândească la o serie de facilități pentru pensionari, de exemplu sprijinul la căldură și chirie", a încheiat el. În august, PPPS Constanța va organiza o nouă demonstrație în fața Prefecturii. Pensionarii vor cere să li se respecte drepturile.