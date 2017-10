Aquataxi și zbenguială în bila năzdrăvană, pe lacul Tismana

Pe „planeta“ Jupiter, agrementul nautic e literă de lege

Stațiunea Jupiter începe să se transforme, încet-încet, într-o adevărată planetă a distracțiilor, iar la capitolul agrement nautic, Clubul Angelli dă tonul veseliei. Pentru turiștii care ajung în stațiunea Jupiter, toate drumurile duc, inevitabil, către lacul Tis-mana. Din centru, țineți artera principală, ce conduce către mare, înfundându-se în plaja din dreptul Clubului Nautic Angelli. Pe partea stângă, vă așteaptă spectacolul! Două sunt punctele principale de atracție ale complexului: aquataxi și bila cu aer. O lebădă uriașă, dotată cu motor puternic și silențios, joacă rolul „locomotivei” ce trage după ea patru ouă „vagoane”. În total, 16 turiști pot admira peisajul dintr-o singură plimbare. Pentru cei cu mușchii la vedere, există varianta trasului la rame, în clasicele bărcuțe, dar și hidrobicicletele sunt la mare căutare, prețurile fiind accesibile tuturor. Pe cei mai mici turiști, îi așteaptă toboganul acvatic, părinții profitând de timpul liber pentru a savura o bere rece la restaurant, terasă sau pizzerie. „În stațiunea Jupiter, se organiza, odinioară, discoteca vârstei de aur. De aceea, ne-am gândit să propunem o ofertă de distracție pentru toate vârstele, de la 10 la 70 de ani. Important este să valorificăm potențialul lacului Tismana, unde, pe o suprafață de 1,5 hectare, turiștii se pot plimba în voie, în condiții civilizate. Lacul este curățat, împrejmuit, iluminat. Pe mal, am plantat chiar și palmieri, iar pe aleea de promenadă, nu mai există gunoaie sau mizerii”, ne spune patronul Clubului Nautic Angelli, prof. Ion Anghel. Seara, nu trebuie să ratați „Operațiunea balonul”. Urcați într-o bilă transparentă, confecționată dintr-un cauciuc special și lansată la apă de pe ponton. Cele câteva minute de zbenguială pe lac vor „colora” albumul de amintiri de la mare, mai ales că cei rămași pe mal se distrează copios pe seama mișcărilor temerarilor. v v v „Am venit la Jupiter și nu regret alegerea făcută. Din contră. Am regăsit stațiunea în progres. Oferta de aici este net superioară celor din Bulgaria sau Turcia și, de aceea, îi sfătuiesc pe români să se gândească de două ori înainte de a alege destinația de vacanță. Ce sens are să mergem la Nisipurile de Aur, când, la Jupiter, ne putem distra mult mai bine?”, ne spune Daniel Arsene, un turist brașovean, venit cu familia la mare. „Am avut șansa de a-l cunoaște pe profesorul Anghel și știu că inițiativele sale de dezvoltare a stațiunii au fost bine primite de primarul Claudiu Tusac. Grație parteneriatului dintre agenții economici și administrația locală, Jupiterul arată altfel. Eu sunt din București și cred că, după Mamaia, Jupiterul propune cea mai bună ofertă”, declară Ovidiu Moraru, fost handbalist de performanță.