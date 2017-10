Pe plaja „Laguna“ / Jocurile Sportive ale Mangaliei, show şi performanţă

Pe plaja „Laguna“ / Jocurile Sportive ale Mangaliei, show și performanță

În perioada 28 august - 3 septembrie, plaja „Laguna” din Mangalia va fi gazda unuia dintre cele mai așteptate și importante evenimente din sezonul estival, în sudul litoralului: Jocurile Sportive ale Mangaliei.Evenimentul este dedicat tuturor sportivilor, indiferent de vârstă, ce se vor întrece în patru discipline sportive: lupte pe plajă, volei pe plajă, box și fotbal pe plajă.Ca în fiecare an, festivalul se va bucura de prezența unor personalități importante ale sportului românesc, precum foștii mari campioni de lupte Gheorghe Berceanu, Ion Draica, Vasile Andrei, dar și fosta vicecampioană mondială la handbal, Elena Frîncu, membră de onoare a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Organizatorul principal al evenimentului este CS Mangalia, în parteneriat cu Primăria Mangalia, Perla Venusului, Lial Star și Lucky L&C. Jocurile Sportive ale Mangaliei continuă o frumoasă tradiție, începută în anul 2002, completată an de an cu discipline sportive extrem de iubite pe litoral.„Foarte multă lume a lucrat ca acest eveniment sportiv să capete strălucirea dorită. Anul acesta, vom avea sute de sportivi din țară, dar și de peste hotare, din Bulgaria, Ungaria și Moldova, și trebuie să ne confirmăm nivelul așteptărilor. Pentru acest lucru, am pregătit special arena de pe plaja Laguna”, a declarat președintele de onoare al CS Mangalia, prof. Ionel Luca.