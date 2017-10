Pe Autostrada Soarelui „plouă“ cu bani vechi

Cine a trecut, zilele trecute, pe Autostrada Soarelui, în direcția de mers spre București, a avut parte de o surpriză ce se putea lăsa, însă, cu incidente. Aflat pe scaunul din dreapta al unui Opel gri metalizat, model mai vechi, un tip a coborât geamul și a aruncat o sacoșă de plastic, din care au început să fluture instantaneu bancnote verzi și albastre. Cei mai mulți dintre șoferii aflați în trafic au tras imediat pe dreapta, din două motive: vizibilitatea era serios afectată, dar nici mirajul unui „ban de vacanță” nu era chiar de colo. „Mi-au acoperit parbrizul, am oprit, pentru că riscam să fac accident. Am coborât și eu după bani, am cules câteva bancnote, dar m-am liniștit repede. Erau de pe vremea lui nea Nicu, de 25 de lei (cu Vladimirescu), 50 de lei (cu Al. I. Cuza) și 100 de lei (cu Bălcescu). Cred că erau false, pentru că hârtia era prea netedă”, a povestit unul dintre martorii farsei.