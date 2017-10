Patru tipuri de prieteni de care ai nevoie

Ştire online publicată Joi, 28 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Orice om are nevoie să fie înconjurat de prieteni. Iată cele patru categorii de prieteni de care ai nevoie:1 Prietenul din copilăriePrietenii din copilarie sunt extrem de valoroși, iar dacă ai putut să păstrezi o legătură stânsă cu un astfel de om, ai grijă să o menții. Amicii din copilarie îți știu toată copilăria, îți cunosc părinții, frații, surorile, împărtășesc cele mai multe amintiri cu tine, așa că sunt o resursă prețioasă atunci când vine vorba de prietenie.Chiar dacă ești o persoană ocupată, nu înseamnă că nu mai poți ține legătura cu prietenii tăi din copilărie, măcar prin intermediul platformelor de socializare.2 Prietenul nouAvantajul acestui tip de prieten este că nu te cunoaște, așa că nu are idei preconcepute despre tine. Cu ajutorul lui poți încerca lucruri noi, despre care nici măcar nu știai că-ți plac. În plus, faptul că ești capabilă să îți faci prieteni noi demonstrează că ești o persoană sociabilă, care nu se teme de noi orizonturi și perspective.3 Prietenul cu o pasiune comunăPoate fi orice tip de prieten/ă, de la cea sau cel cu care alergi prin parcuri, până la persoana cu care împarți sauna sau cabinetul de masaj. Important pentru psihicul și sănătatea ta este să ai un hobby pe care îl practici cu regularitate. Iar în zilele în care nu ai chef să te mobilizezi, prietenul tău de antrenament poate fi un bun ajutor.4 Prietenul mai tânărÎnconjoară-te de prieteni mai tineri. Cercetările spun că, dacă vrei să te simți mai, este bine să împărtășești din experiența ta de viață și altor persoane mai tinere.